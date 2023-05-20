CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Aydın'da seçmenleri sandığa çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aydın'da yaptığı konuşmada, 'Her birinizin sandığa gelme, gelmeyeni ise getirme konusunda gayret etmenizi istiyorum. Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aydın'da yaptığı konuşmada, "Her birinizin sandığa gelme, gelmeyeni ise getirme konusunda gayret etmenizi istiyorum. Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi. Özgür Özel'i Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Millet İttifakı'ndaki partilerin il başkanları karşıladı. Atatürk Kent Meydanı'na gelen Özgür Özel, burada otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel buradaki konuşmasının ardından önce Nazilli ardından ise Sarayköy'deki programları için alandan ayrıldı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023