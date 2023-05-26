CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Afyonkarahisar'da halka hitap etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için destek istedi.

Özel, İlçe Meydanı'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, Laz'ın, Çerkes'in, Alevi'nin, Sünni'nin bir olmasına, birlikte olmasına, kardeşçe, zengince, varlık içinde, birlik içinde yaşamasına taraftar olduklarını söyledi.

Terörle mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"İşçinin, emekçinin, esnafın, yaşlının, gencin, Emirdağ'ın, Afyonkarahisar'ın ve bütün Türkiye'nin yüzünü güldürmeye var mısınız? Her şey çok güzel olacak. Siz kazanıyorsunuz, biz kazanıyoruz. Kimse kaybetmiyor. Pazar günü ilk dört maddede anlaştığımız, kadına şiddette anlaştığımız, terörle mücadelede birlikte olduğumuz, sığınmacı meselesinde birlikte düşündüklerimizle sandığa gideceğiz. Oyları iki adaydan birine vereceğiz."