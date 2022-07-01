CHP'li Özel'den TBMM Teşkilat Kanununda Yapılacak Değişikliği Değerlendirdi: Meclis Bürokratları İktidar Değişikliğine İnanmış ve Mustafa Şentop'u da...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de görüşülen torba teklifle TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Bu düzenlemeyle Meclis'te Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapanların müşavirlik kadrosuna atanması öngörülüyor. Anlaşılmaktadır ki, Meclis bürokratları bir iktidarın değişeceğine inanmıştır. Meclis Başkanı da kendi atadığı üst düzey bürokratların bankamatik memuru olabilmenin önünü açacak bu düzenlemeye olur vermiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada; TBMM'de görüşülen torba teklifle, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmak istendiğine dikkati çekti. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanların görevden alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına, Daire Başkan olarak görev yapanların görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri kadrolarına, en az iki yıl kesintisiz Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapanların da görevden alındıklarında Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanmasının öngörüldüğüne işaret eden Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu düzenlemeyle Meclis'te Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapanların müşavirlik kadrosuna atanması öngörülüyor. Bu düzenleme bugüne kadar olduğu gibi TBMM Başkanı'nın görevden aldığı yöneticileri uygun görmesi halinde var olan müşavirlik kadrolarından boş olanlara ataması biçiminde değil, görevden alınacak yönetici sayısı kadar ilgili kadrodan otomatik ihdas edilmesi şeklinde olacağından sakıncalıdır. Bu durum, ciddi idari ve mali yük oluşturacak ve ilgili personelin bankamatik memuruna dönüşmesi anlamına gelecektir. Meclisin alışılagelmişin işleyişinde bu tür görevlendirmeler için boş kadrolar yeterli olurken, böyle bir düzenleme topyekün bir değişikliğe topyekun inanıldığını göstermektedir. Bu değişikliğin hazırlanması sırasında, bürokratların 'Meclis Başkanım, iktidar değişiyor. Siz gidiyorsunuz, biz ne olacağız' dediği, cevaben de 'Merak etmeyin bir düzenlemeyle kadronuzu ve geleceğinizi garanti altına alacağım' denildiği anlaşılmaktadır. Bu değişikliğe gitme motivasyonunun buradan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Anlaşılmaktadır ki, Meclis bürokratları bir iktidarın değişeceğine inanmış, bu konuyu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da açmış ve Meclis Başkanı da kendi atadığı üst düzey bürokratların bankamatik memuru olabilmelerinin önünü açacak bu düzenlemeye olur vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemeyi doğru bulmadığımızı beyan ediyoruz. Ancak bir süredir ifade ettiğimiz psikolojik iktidarın el değiştiği, siyasi iktidarın ilk sandıkta el değiştireceğine yönelik ifadelerin iktidar partisi ve iktidar partisine yakın bürokratlar tarafından da kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Meclis bürokratlarının, Millet İttifakının iktidarında bugüne kadar olmayan bir yöntemle bankamatik memur kadrolarına kendilerini atayacak bu düzenlemeye Meclis Başkanlığı'nı da ikna ederek, TBMM'yi alet ediyor olmalarını doğru bulmadığımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Milyonlar iş bulamazken TBMM bürokratları için kıyak kadro teklifi vicdanları yaralıyor. Yoksulluğun tavan yaptığı, enflasyonun resmi olarak yüzde 70'i geçtiği bir dönemde TBMM'nin böyle bir düzenlemeye mesai harcanıyor olması abestir."

ANKA / Politika