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CHP Grup Başkanvekili Özel, Nevşehir'de seçmenle buluştu

CHP Grup Başkanvekili Özel, Nevşehir'de seçmenle buluştu

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Nevşehir'de partisinin düzenlediği "Halk Buluşması" programına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Nevşehir'de partisinin düzenlediği "Halk Buluşması" programına katıldı.

Programdan önce esnafı ziyaret eden Özel, bayram alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki "Halk Buluşması" programında konuşan Özel, Millet İttifakı'nın 16 ilde 6 parti, 65 ilde de 5 parti ile oluşturulan ittifak listeleriyle seçime gireceğini belirtti.

Partililerinden, seçimin yapılacağı güne kadar en az bir oy daha kazandırabilmek için çabalamasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Yüzyıl önce olduğu gibi şimdi de geniş mutabakata ihtiyaç var. Eskiden tasada, kederde bir olan bu ülke artık neredeyse hiçbir alanda birlikte hareket etmemeye başladı. Bunun sebebi birilerinin siyaseti. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, beş partinin genel başkanları ile birlikte ittifak siyaseti yapıyor. Birimizin boyunun yetmediğine öbürümüz katkı sağlayacak, birimizin eksik bıraktığı bardağı diğerimiz tamamlayacak."

Seçim Sonuçları

Nevşehir Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Özgür Özel Nevşehir Politika Haberler

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