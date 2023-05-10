CHP Grup Başkanvekili Özel, Kocaeli'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu ittifak bayrağını tartıştırmayan, bu ittifak ülkesinin birliğini, bütünlüğünü tartıştırmayan, bu ittifak sevgi üzerine kurulmuş bir ittifak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu ittifak bayrağını tartıştırmayan, bu ittifak ülkesinin birliğini, bütünlüğünü tartıştırmayan, bu ittifak sevgi üzerine kurulmuş bir ittifak." dedi.

Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar bulunduğunu söyleyerek, buna ilişkin çözüm önerileri ve vaatlerinden bahsetti.

Millet İttifakı'nda 6 partinin bir arada bulunduğunu belirten Özel, "İYİ Parti, CHP, DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat Parti hep beraberiz. İl başkanları burada, omuz omuzayız. Bu ittifakın adı Millet İttifakı. Bu ittifakın bir sembolü var mı? Var, Türk bayrağı. Bu ittifak bayrağını tartıştırmayan, bu ittifak ülkesinin birliğini, bütünlüğünü tartıştırmayan, bu ittifak sevgi üzerine kurulmuş bir ittifak. Pazar günü; kendi memleketinde, kendi hemşehrilerine taş attıranlar değil, taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Size söz veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde İzmit Belediyespor'a başarılar dileyen Özel, Kocaelispor'u da Spor Toto 1. Lig'e beklediklerini kaydetti.

Programa, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları, milletvekili adayları, partililer ve kent sakinleri katıldı.