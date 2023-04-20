CHP Grup Başkanvekili Özel, Kırşehir ve Kırıkkale'de seçim bürosu açılışına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırşehir ve Kırıkkale'de partisinin seçim bürolarının açılışını gerçekleştirdi.

Kırşehir'de kent merkezinde açılışı gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezi önünde otobüsten partililerine hitap eden Özel, büyük bir ittifakla CHP listesinden seçime gidildiğini, Türkiye'deki büyük birlikteliğin Kırşehir'de de yansımasının olduğunu söyledi.

Özel, "Birleşe birleşe bütün Türkiye'de kazanıyoruz. Hangi parti hangi liste hangi aday varsa bütün ittifakın adayıdır, başımızın tacıdır. Hep birlikte birleşe birleşe kazanıyoruz." dedi.

Sorunları nasıl çözeceklerini bildiklerini, projelerinin hazır olduğunu aktaran Özel, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin Kırşehir milletvekili adayları Metin İlhan ile Şeref Baran Genç'e de destek istedi.

Özel, Kırşehir'deki programının ardından geldiği Kırıkkale'de de CHP, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek partilerinin ortak kullanacağı seçim bürosunun açılışına katıldı.

Burada partililere hitap eden Özel, artık sorunu söylemek değil çözmek, ağlayanın derdiyle ağlamak değil yaşlı gözleri silmek ve yüzleri güldürmek istediklerini dile getirdi.

Özel, iktidara geldikleri takdirde emeklilere bir asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi vereceklerini de vadetti.