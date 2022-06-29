CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, diplomasiyi, güçlü uluslararası ilişkileri kullanarak, Avrupa Birliği'ne (AB) de sorumluluklarını hatırlatarak sığınmacı sorununu çözeceklerini belirtti.

Özel, partisinin Kilis İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

Parti olarak sığınmacı düşmanı olmadıklarını belirten Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşşar Esed ile 1 yıl içerisinde masaya oturacağını, hem AB'yi hem de Birleşmiş Milletler'i bu işin içerisine dahil ederek sığınmacı sorununu çözerek Türkiye'yi rahatlatacaklarını kaydetti.

Sığınmacı düşmanı olmadıklarını, sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların karşısında olduklarını ifade eden Özel, "Bize yakıştığı şekilde diplomasiyi, uluslararası güçlü ilişkilerimizi konuşturarak, Avrupa Birliği'ne sorumluluklarını hatırlatarak bu yükten Kilis'i de Türkiye'yi de kurtaracağız." diye konuştu.

Vatandaşın ekonomik sıkıntı çektiğini dile getiren Özel, mutfaktaki, sokaktaki ve vicdanlardaki yangını ancak seçim sandığı ve milli iradenin söndürebileceğini savundu.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.