CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TOKİ'den düşük gelirliler için olan projelerden ev alanların ödemelerine eve geçtikten 3 ay sonra başlamasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "105 Yeni Yurt Binası Açılış Töreni"ndeki konuşmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı'nın yurtların kapasitesine ilişkin verdiği bilgilerin "kendilerini desteklediğini" belirten Özel, Erdoğan'ın yurtlar üzerine yaptığı açıklamalarla kutuplaştırmayı körüklediğini iddia etti. Erdoğan'ın açıklamasında "öğrencilerin açıkta kalmadığını" söylediğini aktaran Özel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yurda yerleştirmede büyük sorun olduğunu ileri sürdü.

Öğrenci burslarına ilişkin verilen bilgilerin de doğru olmadığını savunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler." sözlerini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının yurt dışında okuduğunu kaydeden Özel, "'Kendi çocuklarını yurt dışında okuttular, milletin çocuğun perişan oldu.' dediği kendisi. Dört çocuktan Türkiye'de okuyan yok." dedi.

"Atatürk'ün söyleminin arkasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine ilişkin, "Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı." ifadelerini eleştiren Özel, Soyer'in konuşmasında, Atatürk'ün Nutuk'taki ifadelerine atıfta bulunduğunu söyledi.

Atatürk'ün Nutuk'taki son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin ile Damat Ferit Paşa'ya ilişkin ifadelerini okuyan Özel, "Bundan sonra laf eden Atatürk'e, Atatürk'ün Nutuk'una, Atatürk'ün söylemine, vasiyetine laf ettiğini bilecek. Bizim tarafımız burası. Atatürk'ün söyleminin arkasındayız. Tunç Soyer'e 'Hadsiz, ahlaksız.' dedi ve döndü dedi ki 'Bunun babası da aynıydı.' Ölmüş babaya küfür etmek bu toprakların örfünde, kültüründe var mı?" diye konuştu.

Sosyal konut projeleriyle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını bildiren Özel, "Kanun teklifini hazırlıyoruz, 1 Ekim'de Meclis'e gelecek. TOKİ'den düşük gelirliler için olan projelerden ev alanların ödemeleri eve geçtikten 3 ay sonra başlasın. Sosyal devletsen böyle yapalım. Bizim kanun teklifimizi kabul ederseniz, ödemeler eve geçtikten 3 ay sonra başlasın ve peşinat olmasın." dedi.

"Haddini bil, bu lafları geri al"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Sinop'ta yaptığı konuşmada "Okyanus ötesindekiler darbe yapmaya kalktı şimdi de 'Muhalefet oluşturacağız, 6+1 yapacağız, Tayyip Erdoğan'ı al aşağı edeceğiz...'" ifadelerini kullandığını aktaran Özel, "Biz de 'Ağzından çıkanı kulağın duysun, seni bu iftiradan, hakaretten men ederiz.' diyoruz. Cumhuriyet'in kurucu partisine, ülkenin ana muhalefet partisine ettiği lafa bak. Ben değilim, Binali Bey sensin Türkçe olimpiyatlarında mikrofonu iki elle tutup da Pensilvanya'ya seslenen. Türkçe olimpiyatlarına gidip de hoca efendi güzellemeleri yapan zihniyet, çıkıp da bize bu lafları etmeyecek. Ne istediyse verenler oturup ayıbıyla susacaklar. Haddini bil, bu lafları geri al." değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da "Bizde enerji maliyetleri iki kat arttıysa emin olun oralarda 50 kat arttı." sözlerini eleştiren Özel, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin enerji maliyetlerine ilişkin bilgi vererek Varank'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Seçimi kaybedeceklerini gördüler"

Türkiye'de taşınmaz satışında artış olduğunu belirten Özel, "Talimat şu; 'varı, yoğu, neyi bulursanız satışa çıkarın, para lazım.' Seçimi kaybedeceklerini gördüler." görüşünü savundu.

Türkiye'de altın ithalatının tarihinin en yüksek noktasında olduğunu söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bankalarda dolar 18,25 iken birileri Kapalı Çarşı'da 18,45'e dolar topluyor. Bir tanesi altın ithalat miktarı, bir tanesi Kapalı Çarşı'da bankalardan pahalıya toplanan dövizler. Kapalı Çarşı'da talep çok olunca fiyat artıyor. Buradan çok pis kokular geliyor. Türkiye'nin altın ithalatı geçen seneye göre yılın ilk dört ayında yarı yarıya azalmışken, mayıstan itibaren altın ithalatında bir fırlama var. Bir anda temmuzda yüzde 1400 artış var. İddia odur ki Türkiye'deki altın rafinelerinde harıl harıl bazı altınlar piyasada satılabilecek 995 milyemlik orana getiriliyor ve bizim rafinelerimizin damgası vuruluyor. Sonra birileri gidiyor Kapalı Çarşı'dan altın satıp dolar topluyor çünkü ülkeye dolar lazım. Rusya'nın altın ihracatı yasak, ambargo var. Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok altın gittiği biliniyor. Bizim altındaki 15 kat ithalat artışımız, Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirlikleri'ne sarıldıktan hemen sonra başlıyor. Bu işe bir bakmak lazım."

Esenyurt'ta acil serviste hasta yakınları tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "1 Ağustos günü Meclisi toplantıya bunun için çağırdık. O kanun çıksaydı Okudan yaşıyor olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci, Özel'e, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a "Bu yasaya gün verilmemiş. Hamza Dağ bu başvuruyu nereden biliyor?" sorusunu yönelttiğini anımsatarak Dağ'ın "bilgilerin Anayasa Mahkemesi sitesinde bulunduğu" yanıtını verdiğini aktardı. Özel, gazeteciye, "Doğru söylemiyor. Eğer şimdi varsa ben söyledikten sonra koymuşlardır." karşılığını verdi.