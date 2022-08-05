CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimsenin inanmadığı bu enflasyon rakamlarına göre bile enflasyon 24 yılın zirvesinde." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaları gençlerin sosyal medyadan duyurduğunu söyledi.

Bu iddialara tepkiler büyüyünce denetlemelerin başladığını dile getiren Özel, "Gençler haklarını yedirmediler. Sosyal medyada yükselen tepki, AK Parti'nin kulağının üstüne yatma refleksine izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP'nin Twitter ve buradaki paylaşımlara yönelik eleştirilerini ve sosyal medyaya yönelik yasa teklifini hatırlatan Özel, "Dezenformasyon yasası olsaydı kimse Twitter'a bu 20 sorunun benzerliğinden duyduğu şüphe ve rahatsızlığı yazamazdı hatta belki de yazanlara ceza verebilirlerdi. O yüzden bu meselelere özgürlükçü yaklaşma ve toplumun duyduğu endişeleri rahatlıkla dile getirip tartışabileceği imkanları vermenin gereği ortadır. AK Parti ve MHP bu imkanı ortadan kaldırmak, bunun üzerine sis perdesi indirmek için genel bir tutum halindedirler." diye konuştu.

AK Parti'nin FETÖ'nün yaşattıklarından hiçbir ders çıkarmadığını öne süren Özel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı olduğu dönem de dahil bütün sınavların enine boyuna araştırılması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un görevine özür dileyerek başlamasının değerli olduğunu belirterek, Ersoy'dan "KPSS'den bir ay önce ÖSYM'de 432 kişinin görev yeri değiştirildi mi? Bu değişiklikler hangi amaca hizmet için yapıldı?" sorusuna yanıt vermesini istedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayı yıllık enflasyon oranını açıkladığını anımsatan Özel, "Emeklinin, çalışanının hakkını yediler yine. Kimsenin inanmadığı bu enflasyon rakamlarına göre bile enflasyon 24 yılın zirvesinde." dedi.

"2 A-400 nakliye uçağı 6 aydır Kiev'de"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon konusunda Alman mevkidaşıyla arasındaki konuşmasını aktaran Özel, "Yüzde 7 enflasyon var diye Almanya'da ya da Avrupa'da bir bakan sokakta gezemiyorsa bu onun ayıbı değil, bu onun görevini ne kadar hassasiyetle yaptığının, o ülkede de ne kadar iyi hak arandığının göstergesidir. Sen de ekonominin canına okudun, hala 'Sokakta geziniyorum' diye övünüyorsun. Çok özür dileyerek söylüyorum, Anadolu'da senin yaptığına 'yüzsüzlük' derler." değerlendirmesini yaptı.

İki A-400 nakliye uçağının 6 aydır Kiev'de durduğunu dile getiren Özel, "Biz egemen bir ülkeyiz. Nasıl olur da Kiev'de havaalanındaki iki büyük kargo uçağımızı kaldıramıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararlara da değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılmasını eleştirdi. Özel, "Aynı görevi layıkıyla, aynı başarıyla yapabilecek onlarca alternatif vardır. Yoksa zaten biz yanmışız." dedi.

"Bu vakitten sonra gerçekleşebilecek saldırılar tamamen sizi mesul kılar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'da "Bazı medya organlarında partimizi töhmet altında bırakmak hatta itham ve iftirayla kendi tribünlerine sevimli görünmek için çırpınan artist bozuntularıyla ahlaksız yorumcuların haddini aştıkları da görülmektedir." ifadelerine yer verdiği paylaşımında bir CHP'linin soyadını kullandığını anlatan Özel, MHP'nin, partilerini eleştiren kişilerin televizyonlara konuk alınmamasını istediğini iddia etti.

Bu ifadelerin hedef göstermek olduğunu söyleyen Özel, "Bu cümlelerden sonra kapıların önünde tekmelemeler, sopalarla saldırmalar. Sizin söylediğiniz bu lafları birileri talimat kabul ediyor. Yapmayın bunu. Bu vakitten sonra gerçekleşebilecek bu tip saldırılar tamamen sizi mesul kılar. Bu tür açıklamalar yapamazsınız. Bu, doğru bir şey değil. Aynen karşılık versek ne yapacaksınız? Sizinkilerin soy isimlerini söyleyip bu lafları biz söylesek hoşunuza mı gidecek? Biz o soyadını söyleyeceğimiz kişinin ailesinden utanırız, ona mahcup oluruz, yapılmaz." diye konuştu.