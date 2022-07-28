CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) ve CHP'ye yönelik eleştirilerine, "Seçilmişleri kendi kafanıza göre kötüler, damgalar ve cezalandırmaya kalkarsanız kendinizi inkar etmeye başlarsınız. Çünkü Levent Bülbül ve Özgür Özel'i de buraya getiren, burada konuşturan, ona bu gücü veren sandıktan gelen meşruiyettir. Sandığı hiçe sayanlar kendisini hiçe sayar." şeklinde yanıt verdi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin talebi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrıldığını anımsattı.

Bu çağrıya İYİ Parti, TİP ve Memleket Partisi'nin olumlu cevap vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden Özel, "Genel Kurulun toplanabilmesi için bundan sonra az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15, belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir." dedi.

Meselenin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerektiğini dile getiren Özel, pazartesi günü çok özel mazereti olan, sağlık mazeretli olanlar dışında CHP'nin tam kadro Meclis'te olacağını söyledi ve tüm milletvekillerini, tüm grupları beklediklerini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, "TTB'den aldığı talimatla TBMM'yi 1 Ağustos'ta toplantıya çağıran CHP; Gazi Meclisimizi ihanete teşne olanların uğraş ve propaganda alanı haline getirmeyi amaçlamakta ve bununla birlikte sağlık çalışanlarımızı istismar etmektedir" dediğini aktaran Özel, MHP'nin, TTB seçimlerinde istediği sonucu alamayınca bu tür söylemler geliştirdiğini savundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın özgeçmişini gösteren ve TTB üyesi olduğunu belirttiğini aktaran Özel, "TTB ihanete teşne bir örgütse MHP'nin aktif bir milletvekili bunu niye övünerek yazıyor?" sorusunu yöneltti.

Meslek odalarının da milletvekillerinin de meşruiyetinin sandıktan kaynaklandığına işaret eden Özel, "Sayın Grup Başkanvekili Bülbül de Özgür Özel de Devlet Bahçeli de meşruiyetini oydan, sandıktan alıyor. Seçilmişleri kendi kafanıza göre kötüler, damgalar ve cezalandırmaya kalkarsanız kendinizi inkar etmeye başlarsınız. Çünkü Levent Bülbül ve Özgür Özel'i de buraya getiren, konuşturan, bu gücü veren sandıktan gelen meşruiyettir. Sandığı hiçe sayanlar kendisini hiçe sayar. Sandığı önemsizleştirenler, kendisini önemsizleştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, MHP'nin 2023 seçimlerini kaybedeceğini anladığını öne sürerek, "2023 seçimlerinden sonra 'Parlamento kapatılsın' da derler. Çünkü kaybettiği her yerin kapatılmasını istiyor bu anlayış." sözlerini sarf etti.

"Görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Sadece bir genel görüşmeyle ve 5 dakikalık konuşmayla sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz" sözlerine de değinerek, "Onlar 27. yasama döneminde 20 genel görüşme talep etmişler. Bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız niye kendiniz 20 tane veriyorsunuz? Madem veriyorsunuz, bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin." diye konuştu.

Ümitlerini kesmediklerini dile getiren Özel, "Pazartesi gününe kadar aklıselimin, vicdanın hakim olacağını, bazı inatlaşmaların ve boşa tedirginliklerin ortadan kalkacağını ve bu görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin, maaşlarını katılım bankaları üzerinden almak zorunda bırakıldığını ve bu nedenle banka promosyonu alamadıklarını vurgulayarak, "Ey Diyanet İşleri Başkanı, fuzuli işlerle iştigal edeceğine, dön personelini zarara uğrattığın bu inadından vazgeç ya da katılım bankalarına 'madem millet bu kadar promosyon veriyor sen de vereceksin' deyin." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gençlere yönelik bazı talihsiz sözler söylediğini öne süren Özel, Varank'ın açıklamalarının, AK Parti seçmeninden olumsuz tepki aldığını savundu. Özel, "Mehmet Muş'a da Ticaret Bakanlığı imkanı doğdu, tıkır tıkır yapıyor işini. Bir sürü eleştiride bulunabilirim ama siyasete girmek yerine görevini yapıyor. Bir kişi dönüp Mehmet Muş'a laf ediyor mu? Bu, devletin özel uçağına biniyor, tarifeli uçak kullanan yabancı bakanlarla alay ediyor, anamuhalefet liderine, diğer muhalefet liderlerine hakaret ediyor." dedi.

Özgür Özel, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaretinde askeri törenle karşılandığını belirterek, "Devletin çivisi çıktı, millet bu çiviyi takana kadar bakalım daha neler göreceğiz. Benim ne Valiliğin açtığı soruşturmadan ümidim var ne Genelkurmayın üzerindeki vesayet makamı yüzünden yapabileceği bir şey var. Milli Savunma Bakanı zaten ortada. Mevcut Milli Savunma Bakanı partili Genelkurmay Başkanı." yorumunda bulundu.