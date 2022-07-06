CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sosyal medya paylaşımına ilişkin "Gemiyi erken terk etmek isteyenler var. Bizim tarafa atlamak istiyorlar. Genel Başkanım dün akşam onlara 'Durun' dedi. CHP'nin iktidarda olduğu dönemde bugünkü gibi bir ilişkiye gerek yok ki. 'Beşli çetecikler' reis değiştirmek istiyor. Bizde reis olmayacak, hukuk olacak." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hesaplanan memur maaş zam oranıyla ilgili, "ali cengiz oyunuyla memurun cebinden para çalındığını" öne sürdü.

Memur-Sen'in internet sitesinde yer alan memur maaş zam oranı hesabının kendisini doğruladığını söyleyen Özel, "Memur-Sen, şimdi niye susuyor, açıklama yapmıyor? Ali Yalçın'a ismiyle sataşıyorum. İmzayı attın, bu senin görevin. Her ay öğretmenin, hemşirenin cebinden bu tutarları çaldıracak mısın, çaldırmayacak mısın?" sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, bazı sendikaların bu konuyu yargıya taşıyacaklarını da anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı açıklamalarına değinen Özel, iktidara gelmeleri halinde hukukun dışına çıkan, vatandaşın parasını çalanların ve uyuşturucu baronlarının peşini bırakmayacaklarını belirtti. Özel, "Mesela Sayın Vedat Bilgin çıkıp 'Beni yargılayacaklarmış, yargılatmayın' demiyor. Sayın Nebati, Tarım Bakanı üstüne alınmıyor da neden Süleyman Soylu üstüne alınıyor? Çıkmış 'Bizi yargılayacaklar' diyor. 'Biz suçluları yargılayacağız' diyoruz, yarası olan gocunuyor galiba. Kimsenin bir derdi yokken, Soylu'yu tutan bu kaşıntının manası nedir, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, İşbaşı Eğitim Programları'nın İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin sözlerini anımsatan Özel, bu programların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma bakanlığı döneminde başlatıldığını söyledi. Özel, "Vedat Bilgin doğru söylüyor. Sayın Bakan kendinden öncekileri suçlarken Soylu'yu suçladığını da bilsin. Bilip de yapıyorsa arkasındayız. Bilmeden yapıyorsa bu da ikisine dert olsun, otursun konuşsunlar. İşsizlik Sigorta Fonu'nun her dönem sürekli istismar edilmesine karşıyız." diye konuştu.

"Türkiye 214 ilaca ekonomik gerekçelerle ruhsat vermiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özel, iktidarın, "dezenformasyon teklifi" olarak bilinen düzenlemenin görüşmelerini 1 Ekim'e bıraktığını, bugünkü Resmi Gazete'de ise "Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı"nın yayımlandığını aktardı. Söz konusu kararların, hiç kimsenin fikri sorulmadan alındığını ve bu kararlarla, muhalif basın yayın organlarını zapturapt altına almayı hedeflediğini öne süren Özel, iktidara gelmeleri halinde, ilk 3 ayda tüm taraflarla görüşerek "basını bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği" yeni bir basın düzenlemesi getireceklerini vurguladı.

Eczacıların yarısının iflas etmek üzere olduğunu ifade eden Özel, bu sorunun çözümü için İlaç Fiyat Kararnamesi'nin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini anlattı. Güç durumda olanların; beldesinde, mahallesinde ve köyündeki tek eczane olduğuna işaret eden Özel, bu konuda tedbir alınmaması halinde bunun bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkacağını dile getirdi.

Özel, Avrupa İlaç Ajansı'nın 2014 yılından bu yana 279 "hayati" ilaca ruhsat verdiğine, ancak Türkiye'nin sadece 65'ine ruhsat verdiğine de dikkati çekerek, " Türkiye, 214 ilaca ekonomik gerekçelerle ruhsat vermiyor. Bir ülkenin gelişmişliğindeki en önemli ölçütlerden biri yeni tedavi olanaklarına erişimdir. Türkiye'de kalmamış durumda. Daha az yan etki yapan kanser ilacı, ömrü uzatan ilaçlara 'Kalsın paramız yok' diyoruz. Ama en büyük köprüleri en uzun vadeli geçiş garantileriyle yandaşlara yaptırmakla övünüyoruz. 'Beşli çete'ye bulunan para, tedaviye ve ilaca bulunamıyor. Bugün, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta budur." dedi.

" Ak Parti'de de bir rahatsızlık var demek ki"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından dünkü paylaşımına da değinen Özel, şunları kaydetti:

"Gemiyi erken terk etmek isteyenler var. Bizim tarafa atlamak istiyorlar. Genel Başkanım dün akşam onlara 'Durun' dedi. CHP'nin iktidarda olduğu dönemde bugünkü gibi bir ilişkiye gerek yok ki. 'Beşli çetecikler' reis değiştirmek istiyor. Bizde reis olmayacak, hukuk olacak. Kemal Bey ilişki kurması gerekenlerle kurar ama bugünün suçluları, devletin borçlularıyla... Kamulaştırmalar yapılacak, makul karınızı alırsınız. Özal'ın yaptığı otoyoldan kaça geçiyorsak, sizinkinden de o kadara geçilecek. Bunların hepsi kamulaştırılacak. Ümit ederiz otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız. Bu ülkede kolay, hızlı, güvenilir ulaşım, zenginlerin kullanabildiği bir şey olmaktan çıkacak artık. 'Beşli çetelerin' köprülerini, Türk milletinin köprüleri haline getireceğiz. Bundan emin olsun, bizim kapıyı çalmasınlar."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkındaki bazı iddiaları sıralayan Özel, bu konuların Meclis tarafından araştırılıp incelenmesini istedi. Özel, "Ak Parti Grup Başkanvekili, Canikli ile ilgili niye konuşmuyor? Ömer Çelik niye savunmuyor Canikli'yi? Canikli'ye sahip çıkan tek Ak Parti'linin Canikli olması enteresan değil mi? 10 milyonun üzerinde üyeleri var, erime de ama, bir tek Canikli mi savunur kendi kendini? Ak Parti'de de bir rahatsızlık var demek ki. Canikli'ye sahip çıkanlar bir ortaya çıksın görelim. Tarih önünde Canikli ile bir onlar da mahcup olur." sözlerini sarf etti.

Kaya Avşar ve Merve Nur Uçar'ın mezuniyet konuşmalarına değinen Özel, her iki konuşmayı da alkışladıklarını dile getirdi. Gençlerin önemli bir kısmının yurt dışına gitmeyi istemesinin suçlusunun, AK Parti olduğunu savunan Özel, gençlerin bu fikrini desteklemediklerini söyledi. Özel, gençlere, seçime kadar bavullarını toplamamaları, yurt dışına gidenlerin ise ülkeye dönmek üzere bavullarını toplaması çağrısında bulundu.

"MHP'nin destek verdiği iktidarın ekonomik buhrana girmediği görülmemiştir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin MHP tarafından ekonomiye ilişkin kaynaklar hazırlandığını belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Özel, "MHP'nin destek verdiği bir iktidarın ekonomik buhrana girmediği görülmemiştir. Sonunda erken seçim ve baraj altı. MHP'nin ekonomideki marifetleri budur. En yanlış zamanda seçime gitmeyi, en yanlış stratejileri gütmeyi ve yanlarında durdukları herkesi felakete sürüklemeyi marifet bilirler. Marifetleri iltifata tabidir. İltifat almakla değil, reklam almakla övünürler. Gazetelerine, televizyonlarına reklam verirseniz; Genel Başkan Yardımcılarının eşlerini Sayıştay'a sokarsanız; mülakatlarda MHP'lilere torpil yaparsanız, onların gelecek tahayyülü budur, bununla yetinirler. Ülkenin felakete sürüklenmesi onlar açısından bir sorun değildir." görüşünü paylaştı.

CHP'nin, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin iddialarına yönelik mahkeme kararı anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulmasına karşılık Özel, "Hulusi Akar davasında istinaf beni haklı gördü. Ne oldu hakim? Vın. Gezi Davasına şerh yazan hakim mancınıkla vın. 'Kaşıkçı davasının dosyasını Suudi Arabistan'a veremezsin' diyen Kahramanmaraş'a vın. ya aksi olsaydı, mancınığa oturturlardı hakimi, Türkiye sınırlarının dışına atarlardı. Bu, Yargıtay'a, ondan sonra da gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne, AİHM'e gidecek. Ama Türkiye'de hukuk yeniden tesis edildiğinde, hakimler mancınıkla atılma riskinden kurtulduğunda kararı yeniden görürüz." yanıtını verdi.