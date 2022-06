CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "(Cumhurbaşkanı) Aday, sizin talep ettiğiniz değil, bizim uygun gördüğümüz yerde açıklanacak. Yeter, 19 yıldır her şeyi sen bilirsin ya o adayı da biz biliriz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin, geçen yıl aralık ayında TBMM gündemine getirildiğini anımsattı.

İktidarın, daha olumlu düzenlemeler içeren yeni bir teklif hazırlamak üzere önceki düzenlemeyi çektiğini anlatan Özel, "Söz verdikleri iyileştirmelerin hiçbiri yok. Hemşireler, sağlık emekçileri, eczacılar, veterinerler yok. Aralıkta doktorlara verilen sözden de geriye gidiş var. Uzman doktora yapılacak iyileştirmenin yarısını geri almışlar." ifadelerini kullandı.

Özel, önceki düzenlemede diğer sağlık meslek gruplarına yönelik iyileştirmelerin, son dönemdeki enflasyon oranları da dikkate alınarak artırılması gerekirken bu yasa teklifinde düşük olduğunu savunarak, "Resmen Fahrettin Koca, kendi meslektaşlarını kandırdı, dolandırdı. Çünkü artık sanıyor ki pandemi geriledi, bundan sonra onlara o kadar ihtiyaç yok. Oysa ki sağlık sisteminde her bir sağlık emekçisine ayrı ayrı her gün, her an ihtiyaç var." sözlerini sarf etti.

Ak Parti'nin, Genel Kurul çalışmalarına katılım göstermediği için dün TBMM'nin kapandığını ileri süren Özel, "Motivasyonunu, inancını, disiplinini kaybetmiş bir grup. Toplamda salonda bulunması gereken Cumhur İttifakı, -ki Meclis'i çalıştırmakla yükümlüler-, 340'a yakın milletvekilinden 200'ünü salonda tutacaklar ama yok. Tuzla buzlar, yok olmuşlar. O yüzden dün grubu çalıştıramadılar. Bugün bir oyuncu değişikliği göreceksiniz AK Parti Grubu'nda. Bakalım bugünkü çalışmaları nasıl olacak?" diye sordu.

Özgür Özel, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi ile meslektaşları eczacılara haksızlık yapıldığını söyledi. Türkiye'nin sağlık krizinin tam ortasında olduğunu öne süren Özel, "Bir dönem meselenin kritikliğinden ve ulusal bir birlikteliğe duyulan ihtiyaçtan Sayın Fahrettin Koca'ya açılan kredi, tükenmiş, bitmiş, faizini doldurmuş, temerrüde düşmüştür. Koca, kamu vicdanında temerrüde düşmüştür. Sağlık emekçileri ondan alacaklıdır, vatandaş da hesap sormak için sandığı beklemektedir." dedi.

"Aklını başına topla"

CHP Grup Başkanvekili Özel, enflasyonla mücadelenin Merkez Bankasının görevi olduğunu, Bankanın, bağımsız ve özerk kararlarla fiyat istikrarını sağlaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yanlış ekonomi politikalarının" enflasyonun çok yüksek oranlara yükselmesine yol açtığını iddia eden Özel, "Bugün gelinen noktada iktidar partisi, enflasyonu düşürmek için gerçek anlamda hiçbir şey yapmamaktadır. Göstermelik işler yapmaktadır. Enflasyonla mücadele edebilmek için buna inanmak gerekiyor. İktidar partisinin kadrolarının böyle bir hedefi de yok." görüşünü öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, enflasyon oranlarına ilişkin önceki açıklamalarını anımsatan Özel, "Dün de 'Bu dönemde hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik.' demiştir. Eğer Akbaşoğlu yerime toplantı yapmayı ve ekonomi konuşmayı kabul etse, hiç basın toplantısı yapmam. Çünkü şüphesiz seçimi kazanmamıza, AK Parti'nin kaybetmesine Akbaşoğlu'ndan daha çok katkı sağlayacak başka bir basın toplantısı yapılamaz." sözlerini sarf etti.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, jandarma personeliyle bir araya geldiği etkinliğe işaret ederek, Soylu'nun burada ana muhalefet partisini, bir tezkere üzerinden eleştirdiğini anlattı.

CHP'nin kabul etmediği bu tezkerenin, "torba" bir tezkere olduğunu ve yabancı ülke askerinin Türkiye'de konuşlandırılmasını da içerdiğini ifade eden Özel, "Jandarma personelini, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünde odana çağırıp Cumhuriyetin kurucu partisini çirkefçe çekiştiremezsin. Seni bundan men ederiz, aklını başına topla." şeklinde konuştu.

-"Zorunlu zammı, müjde diye anlatan bir iktidar"

Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 45 artış yapılacağını açıklamasını istedi. Temmuzda memur ve emekliye verilecek enflasyon farkına da işaret eden Özel, "Emekliye ve memura vereceği zorunlu zammı, müjde diye anlatan bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik bugünkü açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine Özel, "Halen daha kelimelerle oynayıp 'Türkiye'de yoksullaşma sorunu yok, satın alma gücünde azalma sorunu var.' diyor. Yoksulluğun bundan daha yalın tanımlamasını, anlatımını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, mazot fiyatlarının dünyada bir, Türkiye'de 4 kat arttığını belirterek, "Traktörler 70 litre mazot alır, geçen sene bugün 460 liraydı. Bugün 1980 liraya doluyor. Eğer mazota dünyadaki kadar zam yapsaydınız 770 liraya dolacaktı." sözlerini sarf etti.

-"Biz size açıklattırdık, sen bize açıklattıramadın"

Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin bir soruyu Özel, "Halat elinde, çektik, paldır küldür devrildiniz buraya hep beraber. Erdoğan, Bahçeli, grup başkanvekilleri, Ömer Çelik, bizim tarafta. Şimdi kalkmışlar, ucundan tutuyor, 'adayınızı açıklayın.' Siz düştünüz, biz size açıklattırdık, sen bize açıklattıramadın. O zaman psikolojik iktidar el değiştirdi. Biz, iktidar refleksi gösteren bir partiyiz. AK Parti ve MHP de muhalefet refleksi gösteren parti. Bu ilanihaye sürmez. Herkes yerini yurdunu, görevini bilecek. Seçimi yapacağız, yerleri değiştireceğiz." diye yanıtladı.

Erken seçim kararı alınmasını isteyen Özel, "Genel Başkan'ımız dahil, haftaya salı gelecek erken seçim önergesine tam kadro destek vereceğiz, hodri meydan. Aday mı? Sen salı önergeyi getir, çarşamba adayı duyarsın. Aday, sizin talep ettiğiniz değil, bizim uygun gördüğümüz yerde açıklanacak. Yeter, 19 yıldır her şeyi sen bilirsin ya o adayı da biz biliriz kardeşim." diye konuştu.

Bir soru üzerine Özel, "Türk Havayollarının adını, dün Türkiye yapıp, bugün tekrar Türk Havayollarına çevirip, bunu da milli duruş olarak göstermenin neresini destekleyelim, biz de bilmiyoruz." ifadesini kullandı.