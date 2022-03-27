CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Cumhur İttifakı ortaklarının üzerinde iki yıl çalışıp, sonra bir hafta içerisinde yarısını yeniden değiştirdikleri bir kanun teklifini, tartışılmadan alelacele yasalaştırmak istemesini, seçim mevzuatımız açısından tehlikeli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, TBMM gündeminde bulunan kanun teklifleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'te yoğun bir hafta yaşanacağını kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'nda seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşüleceğini ifade eden Özel, Adalet Komisyonu'nda kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise vergi paketinin ele alınacağını anımsattı.

Seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin geçtiğimiz hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü belirten Özel, "Bu teklifte çok sakıncalı hükümler yer alıyor. İl ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması, partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması gibi hükümleri kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, şu görüşleri paylaştı:

"Ayrıca, komisyon çalışmalarında seçim güvenliği noktasında kamuoyunda oluşan tereddütleri giderecek parmak boyası uygulamasına geri dönülmesi dahil tüm önerilerimizin geri çevrildiğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmamız gerekiyor. Seçim yasaları, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerin ortak ele alması gereken yasalardır. Cumhur İttifakı ortaklarının üzerinde iki yıl çalışıp, sonra bir hafta içerisinde yarısını yeniden değiştirdikleri bir kanun teklifini, tartışılmadan alelacele yasalaştırmak istemesini, seçim mevzuatımız açısından tehlikeli buluyoruz. Seçim mevzuatları, TBMM'de temsil edilen, edilmeyen ama seçime katılma yeterliliğine sahip tüm siyasi partilerin katkıları alınarak düzenlenmelidir, iki partinin kendi lehlerine hükümler getirerek mutfaklarında hazırladıkları seçim kanununun, memlekete fayda getirmeyeceği açıktır."

Sağlık çalışanları ve hekimlerin, aralık ayından bu yana dört aydır kendilerine verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini hatırlatan Özel, bir gün Genel Kurul'da apar topar eklenen maddelerin, daha sonra kanun metninden çıkarıldığını ve en kısa sürede daha bütüncül bir düzenlemenin yapılacağı vaadinin verildiğini belirtti.

Aradan geçen dört ayda sağlık çalışanlarının, TBMM'ye sunulan her torba teklifi, içinde kendilerini ilgilendiren bir hüküm olduğu umuduyla incelediğini kaydeden Özel, son olarak cuma günü sunulan 39 maddelik kanun teklifinin içinde de sağlık çalışanlarına yönelik beklentileri karşılayacak bir maddenin bulunmadığını aktardı.

Özel, "Vergi cezalarına indirime, hazine arazilerinin satışına, ormanlık arazilerdeki yerleşimlerin affedilmesine vakit bulan iktidar partisi, sağlık çalışanları için maalesef adım atmamayı tercih etmektedir. Bu konuda iktidar partisine çağrımızı yineliyoruz. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesini bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Öte yandan Özel, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin, spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerinin, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olmalarını öngördüğünü hatırlattı.

Özel, "Bu düzenlemeyi spor kulüpleri için getiren iktidar partisinin, başta cumhurbaşkanı ve bakanlar ile kamu yöneticileri için de benzer düzenlemeyi getirmesini öneriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisinin 20 yıllık iktidarında, çocuklarımıza ve torunlarımıza borç bıraktığı, Hazine'ye yük getirdiği onlarca yanlış adım bulunmaktadır. Spor kulüpleri için dönemin yöneticilerini sorumlu kılan bu anlayışın, iktidarı ilk sandıkta devrettikten sonra, kendi döneminin zararlarını da karşılamasını onlardan istememiz yanlış olmayacaktır." düşüncesini dile getirdi.