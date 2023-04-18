CHP Grup Başkanvekili Özel, Eskişehir'de gençlerle buluştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidarımızın ilk bir yılında, siyasette gençlerin ve kadınların daha etkin temsili için onlara pozitif ayrımcılık yapmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidarımızın ilk bir yılında, siyasette gençlerin ve kadınların daha etkin temsili için onlara pozitif ayrımcılık yapmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Eskişehir'de, Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen iftar programının ardından Haller Gençlik Merkezi'ndeki "Bir Kahve Molası" etkinliğine katılan Özel, gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Özel, Millet İttifakı olarak iktidara geldikleri takdirde TOKİ'ye "Cumhuriyet yurtları" yaptıracaklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Özel, şöyle konuştu:

"Vakıfların yurtları var. Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yük olmuyor diye o yurtlarda kalan öğrenciler için bu yurtlara para ödeniyor. Bir öğrencinin KYK'ya maliyeti geçen sene 875 liraydı, şimdi ise 1400 lira. Bu sene herhalde 2 bin lirayı bulur. Biz, öğrenciye yurt vereceğiz. Veremezsek, öğrenci özel yurda gitmek isterse, o 2 bin lirayı cemaat yurduna değil özel yurda vereceğiz. Eğer öğrenci eve çıkmak isterse bu 2 bin lirayı öğrencinin evine kira desteği olarak vereceğiz. 3 kişi bir araya gelerek, 6 bin lira alarak kiraya çıkabilir. 8 bin liralık eve çıkarsa da 700'er lira aralarında verirler. Biz, KYK yurdunda kalmayana, KYK'ya maliyeti kadar teşviki ister özel yurda, isterse de öğrencinin kendisine vereceğiz. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak, ilave bir maliyet üstlenmemek ama bu barınma sorununu kökünden çözmek boynumuzun borcu. Bay Kemal 'Sana söz' diyor."

Özel, siyaseti gençleştirerek kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılıklar tanıyacaklarını söyledi.

CHP'nin seçilmiş tüm kurullarında yüzde 20 genç, yüzde 33 kadın kotası olduğunu anlatan Özel, siyaseti gençleştirmek için hep birlikte gayret göstereceklerini dile getirdi.

Meclis'te ise durumun farklı olduğunu belirten Özel, "Erkek talebinin bu kadar fazla olduğu, siyasette kadınlara ve gençlere olanakların az tanındığı bir ortamda Meclis'te böyle bir tablo oluşmuyor. İktidarımızın ilk bir yılında, siyasette gençlerin ve kadınların daha etkin temsili için onlara pozitif ayrımcılık yapmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. İktidarımızda gençlerin ve kadınların önündeki engeller kalkacak." diye konuştu.

Etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile partinin il yöneticileri katıldı.