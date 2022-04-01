CHP Grup Başkanvekili Özel: "Enflasyon asgari ücreti ezmiş vaziyette"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enflasyonun asgari ücreti ezdiğini iddia etti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu özel iş birliği (KÖİ) projelerine ilişkin "Hazine'den 1 kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın." diyerek kredi faizleri üzerinden müteahhitleri savunduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kamu özel iş birliği projelerinin millete çıkan yükünü anlatmakta zorlandıkça yeni savrulmalar yaşadığını" savunan Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan 'Milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor.' demişti ama 2017-2021 döneminde ödenen 68,1 milyar TL'dir. Dolar karşılığı 10,2 milyar dolardır. 2022-2024 dönemi garanti ödemeleri için bütçede öngörülen ödenek 142,9 milyar TL'dir. Hepsini toplarsak 2017-2024 dönemini faturası TL olarak 211 milyar TL, döviz cinsinden bugünkü kurla 24,8 milyar dolardır. Bu tablo ortaya konulunca, Erdoğan, 'Proje hizmete girdikten sonra sadece garanti miktarı ile gerçekleşme arasındaki farkın ödemesi yapılmaktadır.' diyerek küçültmeye çalışsa da bu yükü itiraf etti."

"Krediyi Hazine alsa özel sektörden daha ucuza alabilir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Erdoğan'ın müteahhitlerin faiz yükünü gündeme getirdiğini belirterek "Birincisi, krediyi Hazine alsa özel sektörden daha ucuza alabilir. Özel sektör daha yüksek maliyetle borçlanıyor ve ayrıca uluslararası tahkim devreye sokuluyor. İkincisi, faiz yükü de müteahhitlerin değil milletin sırtındadır. Borç üstlenim anlaşmalarıyla müteahhitlerin kredilerinin kefili devlet yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçiş ücretleri ve garanti süreleri hesaplanırken finansman maliyetinin de bunun içine eklendiğini anlatan Özel, milletin kredilerin anaparasını, masrafını, faizini ve üstlenicinin karını ödediğini belirtti.

Milletin köprü ücretini geçse de geçmese de ödediğini kaydeden Özel, "Bir de 'Ben ekonomistim, biz bunların hesaplarını çok yaptık' diyor. Bu nasıl hesap? Bu hesap Erdoğan'ın ekonomist olmadığının kanıtı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretin güncellenmesine yönelik "Bugün gündemimizde böyle bir şey yok." açıklamasını hatırlatan Özel, "Asgari ücrete zam yapıldığı günden bu yana enflasyon yüzde 32,3. Yapılan bin 428 lira zammın bin 37 lirasını enflasyon yutmuş vaziyette. Enflasyon asgari ücreti ezmiş vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, nisan enflasyonuyla beraber asgari ücrete yapılan zammın eriyeceğini vurgulayan Özel, "Böyle bir senede, bir sene boyunca yeniden zam yapmamak, asgari ücretliyi ölüme, açlığa terk etmektir. En geç temmuz ayında ama gerekirse daha erken asgari ücret güncellenmeli ve asgari ücretlinin bu zararı telafi edilmelidir." ifadelerini kullandı.