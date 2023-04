CHP Grup Başkanvekili Özel, Çanakkale'de seçim bürosu açılışında konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Her aileye her ay tam bir altın kadar, 8 bin 400 lira kadar gelir girmiyorsa onu biz tamamlayacağız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Her aileye her ay tam bir altın kadar, 8 bin 400 lira kadar gelir girmiyorsa onu biz tamamlayacağız." dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Millet İttifakı'nın milletvekili adayları ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ittifakın seçim bürosunun açılışına katıldı.

Özgür Özel, açılışta, ittifak çatısı altında seçim yarışına girecek her bir adayın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

CHP için "babaevi" nitelemesinde bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Bugün geçmişte farklı siyasi partilerde birlikte olduğumuz örneğin 14 Mayıs 1950'de yarıştığımız Demokrat Parti, 'Yeter söz milletindir' diyen, seçim kaybedilince CHP tarafından İsmet Paşa'ya sorulduğunda, 'Şüphesiz bu benim en büyük yenilgim ama Türkiye'nin demokrasi zaferidir' dediği o günkü rakibimizle bugün Cumhuriyet aşkına, özgürlükler aşkına, vatan, millet, bayrak aşkına, Atatürk aşkına birlikteyiz, kol kolayız. Gelecek'in, DEVA'nın, Saadet'in, Demokrat Parti'nin, İYİ Parti'nin ve CHP'nin ne kadar üyesi varsa, gönül vereni varsa bahsettiğim ortaklıklar üzerinden bir aradalar."

Özel, güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlü bir Meclis kurmak için Millet İttifakı'nda bir araya geldiklerini anlattı.

İktidara gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerden birinin "Altın Kart" olduğunu vurgulayan Özel, "Her aileye her ay tam bir altın kadar, 8 bin 400 lira kadar gelir girmiyorsa onu biz tamamlayacağız. İşte bunu Gelibolu'dan ilk kez gösteriyoruz, bunun adı 'Altın Kart'. Bu kart evin hanımına verilecek. Eğer hiç gelirleri yoksa her ay bir Cumhuriyet altını. Gelirleri yarım asgari ücretse, bir yarım altınla tamamlayacağız. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altınla tamamlanacak." diye konuştu.

Muharrem Erkek ise bu sistemi değiştirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Grup Başkanvekili Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Erkek, daha sonra Lapseki ilçesinde Çarşı Meydanı'nda düzenlenen "Millet Buluşması"nda vatandaşlarla bir araya geldi.