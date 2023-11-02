CHP Grup Başkanvekili Köksal, Sputnik Türkiye'deki işten çıkarmaları gündeme getirdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sputnik Türkiye'de çalışan gazetecilerin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılmalarını gündeme getirdi. Köksal, Bakan Işıkhan'a konuyla ilgili çalışmaları ve atılan sendika üyelerinin işe iadesi ve toplu iş sözleşmesi konularında ne yapılacağını sordu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Sputnik Türkiye'de çalışan gazetecilerin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılmalarını gündeme getirdi. Köksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sputnik'de grev 78'inci gününde devam ediyor. Burada konuyla ilgili olarak atılan 24 sendika üyesinin işe iadesi, toplu iş sözleşmesi ile garanti altına alınması gibi konularda çalışmanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Bütçe üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kurum alacaklarını tahsil edemediğini vurgulayarak, "Bugün 477 milyar liralık alacağı çıkmış durumda" dedi. Köksal, "Kurum adeta alacaklarını alamasın diye uğraşılmakta. Bugüne kadar görevini yapmayan, eksik yapan personele kurum zararları nedeniyle işlem bile yapılmamakta. Kurumun parasının çarçur edildiği de Sayıştay raporlarına yansımış durumda" diye konuştu.

Köksal, taşeron işçilerin kadro sorunun çözülmediğini vurgulayarak, halen kamuda çalışan taşeronları sıraladı. Köksal, "Bu insanlar 5 yıldır kadro bekledikleri halde hala kadrolarını alamadılar" dedi.

Köksal, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda da mağduriyetlerin giderilmediğini kaydederek, "Bu insanlar 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilikle ilgili tüm şartları taşıdıkları halde yaşa takıldıklarında dolayı emekli olmadılar. 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlar, bir günle EYT kaçıran vatandaşlar yıllarca emeklilik beklemek durumunda kaldılar. Onların da bir hak arayışı var. Kadınlar için 58 ve erkekler için 60 yaş beklemek zorundalar. Bunların emeklilik yaşıyla ilgili düzenleme yapılacak mı, yoksa tam tersi emeklilik yaşı mı yükseltilecek? 9 bin prim şartının 7 bin güne düşürüleceği sözü vardı ama hala 7 bin 200'e düşürülmedi prim gün sayısı" diye konuştu.

Köksal, toplum yararına çalışma programından CHP'li belediyelerin yararlandırılmadığını kaydederek, "AKP iktidarının İŞKUR'u kendi istihdam bürosuna döndürdüğü söylemlerini güçlendirmektedir. İŞKUR tarafından 2022 yılı içerisinde düzenlenen bu programların doğrudan ya da yüklenici eliyle düzeyindeki dağılımları nedir, bu programdan kaç kişi faydalanmıştır" dedi.

SPUTNİK İŞÇİSİNİ SORDU

Köksal, Sputnik Türkiye ofisinden sendikalı oldukları için işten atılan gazetecilerin durumunu gündeme getirerek Bakan Işıkhan'a "TGS, yetki aldığı ancak henüz toplu iş sözleşmesi imzalayamadığı işyerlerinden birisi Sputnik Türkiye ofisi. Burada çalışan gazeteciler 2022 yılında TGS'ye üye oldu. Burada çoğunluk sağlandı. Bakanlığınızdan yetki için sendika başvurdu. 16 Ocak 2023 tarihinde sendikaya yetkili olduğu da bildirilmiş. Ondan sonra aralarında müzakere süreci başlıyor, sendika ile Sputnik işvereni arasında. Fakat görüşmelerde uzlaşma sağlanamıyor, ücret konusunda. Sonrasında üyelerin istifaya zorlandığı iddiaları kamuoyuna yansıyor. 24 TGS üyesi işten atılıyor. 16 Ağustos günü grev yapılıyor. Sputnik'de grev 78'inci gününde devam ediyor. Burada konuyla ilgili olarak atılan 24 sendika üyesinin işe iadesi, toplu iş sözleşmesi ile garanti altına alınması gibi konularda çalışmanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz" diye sordu.