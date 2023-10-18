CHP Grup Başkanvekili Köksal: İsrail'in hastaneyi bombalaması caniliktir

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500'den fazla Filistinlinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal ayrıca, AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirerek emeklilerin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti ve kız çocuklarının okula devam etmemesinin sebebinin eğitim masraflarının karşılanamaması olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500'den fazla Filistinlinin ölümüne ilişkin, "Sağlık kuruluşlarını bombalamak caniliktir, vahşettir, cinayettir, katliamdır. Bu konuda Filistin halkının sonuna kadar yanındayız." dedi.

Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflere değinerek, "Şimdiye kadar seçmene 2023 yılı hedeflerini satarak oy alan AKP, şimdi de '2023 olmadı, 2053 verelim' diyor. Yalanlarla Türkiye'nin 20 yılını çalanlar, şimdi aynı yalanlarla Türkiye'nin, önümüzdeki 30 yılını çalmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

12. Kalkınma Planı hedefleri arasında yer alan "İstikrarlı Büyüme Güçlü Ekonomi" başlığına işaret eden Köksal, "Büyüme oranlarının bu kadar dalgalandığı, bir aşağı bir yukarı salındığı, enflasyonun gerçekte 3 haneli rakamlara ulaştığı bir ekonominin istikrarlı büyüdüğü söylenebilir mi?" sorusunu yöneltti.

"Daha fazla masumun, sivilin ölmesini istemiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Köksal, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500'den fazla Filistinlinin öldüğünü anımsatarak, "Sağlık kuruluşlarını bombalamak caniliktir, vahşettir, cinayettir, katliamdır. Bu konuda Filistin halkının sonuna kadar yanındayız. TBMM'den de bütün siyasi partiler, bütün milletvekilleri adına bir ortak bildiri yayımladık ve dünya parlamentolarını, bütün uluslararası sivil toplum örgütlerini bu konuda sorumluluk ve inisiyatif almaya davet ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Köksal, "Daha fazla masumun, sivilin ölmesini istemiyoruz. Bir insanın dahi burnu kanamasın. Bu konuda Gazze halkının sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.

"Emekli açlığa mahkum ediliyor"

Ak Parti'nin ekonomi politikasının, ücretlileri ezdiğini öne süren Köksal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, enflasyon artışını yüksek maaş artışlarına bağladığını söyledi.

Eylül 2021 ile 2023 arasında satın alma gücünde emeklilerin yüzde 120, asgari ücretlilerin ise yüzde 70 oranında kaybının olduğunu dile getiren Köksal, "Buna rağmen enflasyonun nedenini yüksek ücret artışları olarak göstermek, iktidarın beceriksizliğinin sığındığı koca bir yalandır." sözlerini sarf etti.

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin liranın 15 bin liraya çıkarılmasına yönelik önergelerinin reddedildiğini hatırlatan Köksal, "Teklifi reddetmek için eller kalkıyor ve emekli açlığa mahkum ediliyor. Ondan sonra 'Türkiye ekonomisi büyüyor' deniyor, fakat emekli sefalet içinde yaşıyor." görüşünü savundu.

"Kız çocuklarının okula devam etmemesinin sebebi eğitim masrafları"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitimi hedef gösterdiğini ve sürekli müfredat değişikliğiyle uğraştığını iddia eden Köksal, "Bakan Bey'e tavsiyem; müfredat değişikliğinden önce öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara eğilmesi. Yoksulluk, açlık gibi..." dedi.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin verilerine göre, kız çocuklarının okul devamsızlığının ve terkinin en büyük nedeninin yoksulluk olduğunu belirten Köksal, 2020'de 8 bin 271 kız çocuğunun, 2021'de ise 7 bin 190 kız çocuğunun doğum yaptığını, son 10 sene içinde 300 bin kız çocuğunun evlendirildiğini ifade etti.

Köksal, kız çocuklarının okula devam etmemesinin sebebinin, eğitim masraflarının karşılanamaması olduğunu ileri sürdü.

"Anadolu adliyesindeki hakim ve savcılar görevden uzaklaştırılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Köksal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladığını anımsatarak, "Dilekçede konu edilen hakim, savcılar görevde kalmaya devam ediyor. Soruşturmanın selameti için bahsi geçen tüm mahkemelerin hakim ve savcılarının görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Hukuken delillerin karartılması, yok edilmesi gibi bir sıkıntı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanmasına yönelik "WhatsApp" uygulamasında yaşadıkları tartışmanın, basına yansıması hakkındaki soru üzerine Köksal, "Milletvekillerimizin bulunduğu WhatsApp grubunun yazışmaları, bizim mahremiyetimizdir. Mahremiyetimizin basına sızmasından dolayı son derece üzgünüz. Çok yanlıştır. Bizim mahrem grubumuzun yazışmalarının dışarıya sızmış olması, basına, hatta üçüncü kişilere gönderilmesi parti kültürüne de etiğine de uymayan bir durumdur." diye konuştu.

Köksal, kurultay sürecinde de herkesin istediği adayı destekleyebileceğini kaydetti.