CHP Grup Başkanvekili Köksal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Cumhuriyetimizin simgesi, Atatürk'ün geri aldığı Alsancak Limanı satılmaz, satılamaz. Eğer bu satış gerçekleşirse İzmir'in simgesi ve bu kadar stratejik bir noktada olan Alsancak, 90 yıl sonra yabancıların eline geçmiş olacak.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Cumhuriyetimizin simgesi, Atatürk'ün geri aldığı Alsancak Limanı satılmaz, satılamaz. Eğer bu satış gerçekleşirse İzmir'in simgesi ve bu kadar stratejik bir noktada olan Alsancak, 90 yıl sonra yabancıların eline geçmiş olacak. Bu yanlıştan acilen dönün." dedi.

Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte barınma sorunun da ülke gündemine oturduğunu söyledi.

Devlet yurtlarında 825 bin öğrencinin kalabileceğini kaydeden Köksal, üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 20,49'una yurt imkanı sağlanabileceğini dile getirdi. Maliyetler yüzünden öğrencilerin yurt yetersizliği sebebiyle mağdur olacağını ifade eden Köksal, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuda gerekli tedbirleri almasını istedi.

TBMM Genel Kurulunun 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağrıldığını hatırlatan Köksal, 85 milyonun sorunlarının olduğu bir dönemde Meclisin tatilde olmaması gerektiğinin altını çizdi. Köksal, "Salı günü Meclis Genel Kurulu toplanacak ve biz de vatandaşın sesi olmak için Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı, ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız." diye konuştu.

Köksal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosunun, iktidarın beceriksizlikleri yüzünden çok daha ağırlaştığını savunarak, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda toplanan 115 milyar liranın akıbetini de bilmediklerini söyledi. Meclis tatile girmeden birkaç gün önce kabul edilen kanun teklifiyle depremin ekonomik kayıplarının telafisi için çeşitli düzenlemeler getirildiğini belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız bir ara da IBAN paylaşıyorlardı. Baktılar ki artık millet bu tuzağa düşmüyor, 'Sen bağış yapmazsan ben vergi koyarım; alacağımı bir şekilde alırım' kanunu çıkardılar, seçim döneminde devletin olanaklarıyla yaptıkları harcamaların yükünü vatandaşa yüklüyorlar. Motorine bu gece bir zam daha gelecek. ÖTV ve KDV artışıyla zaten zamlanan akaryakıt bugün 1 lira 55 kuruş daha artacak. Zam yağmuru bitmek bilmiyor. Saray da zam yükünü yükleyip Meclis Genel Kurulunu tatile çıkardıktan sonra vatandaştan toplanan vergilerle alınan uçakla, devlet erkanıyla beraber Körfez turunda geziye çıkmış durumda. Körfezde para aramıyor, ülkeyi satıyorlar. 'Ülkenin kazanımlarını, kurumlarını, kuruluşlarını nasıl satalım' diye körfez ülkeleriyle pazarlığa oturmuş durumdalar. Ama bu pazarlıktan da her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti zararlı çıkacak gözüküyor. Dün Katar Emiri'ni ziyarette ona bir Togg hediye etti, karşılığında Dünya Kupası final maçında oynanan futbol topu aldı. Şaka gibi. Fıkra olsa güleceğim ama maalesef gerçek."

Köksal, Atatürk'ün, Lozan Antlaşması'yla kapitülasyonların kaldırılmasının sonucunda kamulaştırdığı Alsancak Limanı'nın Araplara satılmaya çalışıldığını öne sürerek, İzmir Limanı'nın, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'dan bile önemli olduğunu söyledi. Limanın Atatürk tarafından İngiliz ve Fransız tüccarlardan alınarak millileştirildiğini dile getiren Köksal, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Alsancak satışı için Araplarla müzakere yürütüldüğünü açıklıyor. Cumhuriyetimizin simgesi, Atatürk'ün geri aldığı Alsancak Limanı satılmaz, satılamaz. Eğer bu satış gerçekleşirse İzmir'in simgesi ve bu kadar stratejik bir noktada olan Alsancak, 90 yıl sonra yabancıların eline geçmiş olacak. Bu yanlıştan acilen dönün." diye konuştu.

"Çalışan alın terinin, emeğinin karşılığını almak istiyor"

Köksal, emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan işçi ve memurların sıkıntı yaşadığını öne sürerek, en uzun çalışma saatlerinin de Türkiye'de olduğunu iddia etti.

Köksal, uzun çalışma saatlerine rağmen memurların hala yoksulluk, asgari ücretlilerin ise açlık sınırının altında maaş aldığını belirterek, "Çalışan alın terinin, emeğinin karşılığını almak istiyor ama sarayın umurunda değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancı sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 268 bin 692, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli mülteci sayısının ise 3 milyon 320 bin 516 olduğunu, ayrıca resmi kayıtlara girmeyen mülteciler de bulunduğunu söyleyen Köksal, "Artık bu yükü ülke olarak taşıyamaz hale geldik. Millet zaten gün geçtikçe fakirleşiyor. Geçim derdi, fiyatlar cebimizi yakıyor. Bunalmış durumdayız. Bu ağır ekonomik tablonun karşısında bir de mültecilerin yükü vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda. Vatandaş soruyor? 'Biz bu mültecilerin yükünü daha ne kadar sırtımızda taşıyacağız?'" değerlendirmesinde bulundu.

"İtibardan tasarruf olunmaz" diye diye yiğidin kuru soğana muhtaç edildiğini öne süren Köksal, "Emekliye, asgari ücretliye, memura verdikleri sadaka gibi zamlar, vergi artışlarına, ürün ve hizmetlere gelen zamlara karşı dayanamaz hale geldi, eridi gitti. Her gün gelen zamlarla ülke yangın yerine döndü." diye konuştu.

Bugünlerde yargıda da yangın olduğunu iddia eden Köksal, hakim ve savcılar kararnamesinin yayımlandığını belirterek, "Bugünlerde iktidarın yargıyı dizayn etme çabaları gözümüzden kaçmıyor." dedi. Köksal, kararnamede ilginç atamalar bulunduğunu öne sürdü.

Hukukun gereklerini yerine getirmek, işini hakkıyla yapmak için mücadele eden hakim ve savcıların engellenmeye çalışıldığını savunan Köksal, "Yargıyı arka bahçesi haline getirmeye çalışanlara, yargıyı muhaliflere sopa olarak kullanmaya çalışanlara, siyasallaştırmak isteyenlere karşı tıpkı dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemiz yargı bağımsızlığı için sürecek." ifadelerini kullandı.