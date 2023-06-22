CHP Grup Başkanvekili Köksal gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Kırsalda başka bir yöntemle çalışmak lazım. Belki başka bir model uygulamak gerekiyor. Oralara başka bir seçim stratejiyle gitmek gerekiyor." dedi.

Köksal, Meclis'teki odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik, huzur getirmesi temennisinde bulunan Köksal, CHP'nin üçüncü kadın grup başkanvekili olarak insanların emeğinin karşılığını alabilmesi, yoksulluğun, yolsuzluğun sona ermesi, adaletin ve liyakatin tesis edilmesi, demokrasinin içselleştirilmesi için elinden gelen mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi.

Burcu Köksal, önlerindeki zorlu süreçte üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında görüşmelerin sürdüğünü ve kurultay sürecine girildiğini hatırlatarak, partide başkanlık yarışı olup olmadığını sorması üzerine Köksal, "CHP olarak seçimlerde maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Kazanmayı hedeflemiştik ama olmadı." diye konuştu.

Köksal, seçimin eşit koşullarda olmadığını, olağanüstü baskılara maruz kaldıklarını, devletin olanaklarının iktidar tarafından kullanıldığını, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na yönelik kara propaganda yapıldığını, montaj videolar oluşturulduğunu anlattı.

Kendileri hakkında yalan telkinlerde bulunulduğunu da dile getiren Köksal, "Bu tip nedenlerle özellikle kırsalda, köylerde, kasabalarda, belli yerlerde istediğimiz oyu alamadık." ifadelerini kullandı.

"Bizim esas önceliğimiz, 9 ay sonraki yerel seçimler"

Kongre takvimlerinin açıklandığını ve 3 Temmuz itibarıyla mahalle seçimlerinin başlayacağını belirten Köksal, bu süreç sonunda kurultayın nihai kararı vereceğini söyledi.

Köksal, partideki üye yapısı, örgütlenme modeli, seçim stratejilerinin değişimle ilgili konuşulması gereken şeyler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlar tabii ki parti içerisinde konuşuluyor, konuşulacak. Dün il başkanları toplantımızda da il başkanları seçim boyunca yaşadıklarını, seçime ilişkin gözlemlerini anlattılar. Bir değişim Cumhuriyet Halk Partisinde olacaksa bu Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir. Genel Başkan'ımız keza bunu grup toplantısında 'Bu partide kadınlar olacak, gençler olacak, bu çınarı birlikte büyüteceğiz.' diyerek de bu değişimin aslında fişeğini yakmıştır. Partide biraz daha gençleşme, kadınların daha çok temsiliyet görevlerinde olması, siyasette daha çok temsil edilmesi bizim de istediğimiz, Genel Başkan'ımızın da öncelediği konulardan birisi. Dün il başkanlarımız, örgütler olarak daha fazla söz sahibi olmak istediklerini toplantıda belirtmişler. Örgütlerin görüşü alınacak, partide herkesin görüşleri alınıyor zaten. Bu noktada da biz kurultayımızı, kongre takvimimizi işletiyoruz. Ama bizim esas önceliğimiz, 9 ay sonraki yerel seçimler. Yerel seçimlerde mevcut belediyelerimizi tekrar almak ve bunun yanı sıra daha önce alamadığımız ya da kıl payı kaçırdığımız belediyeleri muhakkak CHP'li belediyecilikle sosyal belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Açıkçası bütün enerjimizi biz sahaya verip önümüzdeki yerel seçimlere odaklanarak çalışmaya harcayacağız."

"Bu süreçte CHP'ye biraz daha fazla görev düşüyor"

Vatandaşın en büyük sorununun ekonomik olduğunu savunan Köksal, seçimlerden sonra ülkede iyiye giden bir şey olmadığını öne sürdü.

Köksal, asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasından kimsenin memnun olmadığını, onların açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini iddia etti.

Emeklilere 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yeterli olmadığını anlatan Köksal, bugün memura 22 bin lira verilse bile artan fiyatlar ve zamlar nedeniyle rahat yaşayabilmesinin mümkün gözükmediğini ileri sürdü. Köksal, esnafın, çiftçinin ve pek çok kesimin sorunları olduğunu savundu.

Sorunların çözümü için mücadele edeceklerini, iktidarın verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını belirten Köksal, diğer taraftan yerel seçimlere de en iyi şekilde hazırlanacaklarını bildirdi.

AK Parti'de de değişen bir şey olmadığını, hatta ülkeyi daha da kötüye götürdüklerini ileri süren Köksal, bu süreçte CHP'ye ana muhalefet partisi olarak biraz daha fazla görev düştüğünü söyledi. Köksal, yaşanan sorunların, mağduriyetlerin, haksızlıkların üzerine korkusuzca gideceklerini ifade etti.

"Yerel seçimlere ittifakla girilip girilmeyeceğine partinin yetkili kurulları karar verecek"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimlere ittifakla girilip girilmeyeceğine partinin yetkili kurullarının karar vereceğini kaydetti. Parti içindeki danışma kurullarında, kurultayda bu tür konuların tartışılacağını belirten Köksal, "En doğru şekilde seçimlere hazırlanacağız." dedi.

Siyasette her zaman daha çok kadın ve gencin temsilini savunduğunu anlatan Köksal, kadınların ve gençlerin yer almadığı hiçbir mücadelenin başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in partideki değişim yönündeki açıklamalarını Köksal, şöyle değerlendirdi:

"Bu değişim Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde gerçekleşecek bir değişimdir. Bu noktada da zaten Genel Başkan'ımız uhdesindeki değişiklikleri gerçekleştirdi. Bundan sonra önümüzdeki yol haritası bizim için yerel seçimler. 9 ay sonra nasıl daha fazla belediye alırız, bunun yöntemi nasıldır, bu konuşuluyor, tartışılıyor. Doğru adaylar, doğru seçim stratejileriyle biz sahaya inip bütün enerjimizi önümüzdeki yerel seçimler için kullanmak istiyoruz."

Köksal, eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in açıklamalarına tepki göstererek, şu görüşleri paylaştı:

"Bana 'Yüzsüzlüğün, vefasızlığın, ihanetin resmini gösterir misiniz?' deseler ben Abdüllatif Şener'in o akşamki o resmini gösterirdim. AKP'yi kurarken Abdüllatif Şener kurucular arasındaydı ve şunu söylemişlerdi: Allah utandırmasın. Şimdi bugün görüyorum ki gerçekten utanma duyguları kalmamış. Karakterde sıkıntı varsa, eğer önce kendi ikbalini düşünüyorsa böyle davranışlarda bulunması da kaçınılmaz oluyor ne yazık ki."

Seçimlerde kırsaldan istedikleri oyu alamadıklarını anlatan Köksal, şunları aktardı:

"Kırsalda başka bir yöntemle çalışmak lazım. Belki başka bir model uygulamak gerekiyor. Oralara başka bir seçim stratejiyle gitmek gerekiyor. Bunun birçok etkeni var. Bunu sosyologlarla psikologlarla da konuşmak lazım. Biz kırsal kesimde, Anadolu'nun, Karadeniz'in belli kesimlerinde niye istediğimiz, hedeflediğimiz oyu alamıyoruz? Bunun oturup konuşulması, araştırma yapılması ve ona ilişkin örgütlenme modeli ya da bir çalışma modeli getirilmesi gerekiyor."