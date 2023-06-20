CHP Grup Başkanvekili Köksal, Can Atalay'ın serbest kalması için TBMM Başkanı'na çağrıda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest kalması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Köksal, 'Onun tutukluluk halinin devam etmesi, Meclis çalışmalarına katılmasının engellenmesi aslında ona oy veren seçmenlerin, dolayısıyla halkı iradesinin yok sayılması anlamına geliyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest kalması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Köksal, "Onun tutukluluk halinin devam etmesi, Meclis çalışmalarına katılmasının engellenmesi aslında ona oy veren seçmenlerin, dolayısıyla halkı iradesinin yok sayılması anlamına geliyor" dedi.

AKP, TBMM'nin çalışma takvimi ile ilgili grup önerisinin Genel Kurul gündeminde ön sıralara alınması talebi görüşüldü.

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın halen cezaevinde olmasını eleştiren CHP'li Burcu Köksal, "Can Atalay, Hatay halkının iradesini temsil etmek amacıyla Meclis çalışmalarına katılması gerekiyor ancak bu irade ne yazık ki engelleniyor. Bu iradenin temsiliyeti engelleniyor. Onun tutukluluk halinin devam etmesi, Meclis çalışmalarına katılmasının engellenmesi aslında ona oy veren seçmenlerin, dolayısıyla halkı iradesinin yok sayılması anlamına geliyor. Bu bakımdan Meclis Başkanını bir kez daha buradan göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Köksal, ÇEDES projesine de değinerek, din görevlilerinin okullarda görevlendirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Değerler eğitimi bir eğitim faaliyetidir. Eğitim faaliyeti olarak da okullarda gerçekleştirildiğinde bu tür eğitimlerin ancak öğretmenler eliyle yapılması gerekiyor. Her okulumuzda din bilgisi öğretmeni var. Din bilgisi öğretmeni açığı olan yerde din bilgisi öğretmeni ataması da gerçekleştirilebilir. Ama böyle bir imkan varken, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, din hizmetleri uzmanı kişilerin okullarda görevlendirilmesinin asıl amacının eğitim olmadığını bize açıkça gösteriyor."