CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış. Yani kabaca 2 bin lira zam yapılmış. Bunun günlüğü 65-66 lira düşer. Bu zammı yapanlara, bu zam için el kaldıranlara soruyorum, çocuğunuza günde 50-60 lira harçlık vererek onu yönetebiliyor musunuz?" dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM'deki grup toplantısında emeklilerden, asgari ücretlilerden ve ev kiralarından bahsetmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti ile CHP'nin üye sayılarını karşılaştırdığını, ancak üye sayısı ile alınan oy sayısı arasında paralellik olmadığını savunan Günaydın, "2024'ün 31 Mart'ında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli olmak üzere neredeyse bütün büyükşehir belediyelerini, Kastamonu'sundan Kilis'ine kadar, Kırıkkale'sinden Afyon'una, Kütahya'sına kadar neredeyse bütün il belediyelerini niye kaybettin?" sorusunu yöneltti.

Su kesintileri üzerinden "ucuz siyaset yapıldığını" iddia eden Günaydın, kesintilerin sadece Ankara'da yaşanmadığını aktardı. Günaydın, "Yatıyorlar kalkıyorlar, Ankara, İstanbul, İzmir'le uğraşıyorlar. Gaziantep'te su kesintisi yok mu? Kocaeli'de su sorunu yok mu? Bu memleket iklim değişikliği üzerinden çok büyük bir su krizi yaşamıyor mu? Suyu temin etmek, toplamak Devlet Su İşlerinin görevi değil mi?" diye konuştu.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına değinen Günaydın, konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları eleştirdi.

Emekli aylıklarındaki artış üzerinden eleştirilerde bulunan Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış. Yani kabaca 2 bin lira zam yapılmış. Bunun günlüğü 65-66 lira düşer. Bu zammı yapanlara, bu zam için el kaldıranlara soruyorum, çocuğunuza günde 50-60 lira harçlık vererek onu yönetebiliyor musunuz? Babanız, dedeniz yaşındaki insanlara günde 60-70 lira harçlığı reva görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında, çeşitli kamu kurumlarının mülakatlarından haksız yere elendiğini ileri sürdüğü 3 gencin de sorunlarını anlatan Günaydın, "Geriye kalan zamanınızda hiç olmazsa bu yanlış uygulamalardan vazgeçin. Öncelikle bizim tanıtmaya çalıştığımız bu arkadaşlarımızı ama şu anda yanımızda olmayan on binlerce, yüz binlerce mülakat mağdurunun sorununu çözün. Yurttaşımıza, biz iktidara geldiğimizde bütün bu haksızlıkların tümünü ortadan kaldırma sözümüzü veriyoruz." açıklamasında bulundu.