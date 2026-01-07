Haberler

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış. Yani kabaca 2 bin lira zam yapılmış. Bunun günlüğü 65-66 lira düşer. Bu zammı yapanlara, bu zam için el kaldıranlara soruyorum, çocuğunuza günde 50-60 lira harçlık vererek onu yönetebiliyor musunuz?" dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM'deki grup toplantısında emeklilerden, asgari ücretlilerden ve ev kiralarından bahsetmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti ile CHP'nin üye sayılarını karşılaştırdığını, ancak üye sayısı ile alınan oy sayısı arasında paralellik olmadığını savunan Günaydın, "2024'ün 31 Mart'ında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli olmak üzere neredeyse bütün büyükşehir belediyelerini, Kastamonu'sundan Kilis'ine kadar, Kırıkkale'sinden Afyon'una, Kütahya'sına kadar neredeyse bütün il belediyelerini niye kaybettin?" sorusunu yöneltti.

Su kesintileri üzerinden "ucuz siyaset yapıldığını" iddia eden Günaydın, kesintilerin sadece Ankara'da yaşanmadığını aktardı. Günaydın, "Yatıyorlar kalkıyorlar, Ankara, İstanbul, İzmir'le uğraşıyorlar. Gaziantep'te su kesintisi yok mu? Kocaeli'de su sorunu yok mu? Bu memleket iklim değişikliği üzerinden çok büyük bir su krizi yaşamıyor mu? Suyu temin etmek, toplamak Devlet Su İşlerinin görevi değil mi?" diye konuştu.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına değinen Günaydın, konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları eleştirdi.

Emekli aylıklarındaki artış üzerinden eleştirilerde bulunan Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış. Yani kabaca 2 bin lira zam yapılmış. Bunun günlüğü 65-66 lira düşer. Bu zammı yapanlara, bu zam için el kaldıranlara soruyorum, çocuğunuza günde 50-60 lira harçlık vererek onu yönetebiliyor musunuz? Babanız, dedeniz yaşındaki insanlara günde 60-70 lira harçlığı reva görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında, çeşitli kamu kurumlarının mülakatlarından haksız yere elendiğini ileri sürdüğü 3 gencin de sorunlarını anlatan Günaydın, "Geriye kalan zamanınızda hiç olmazsa bu yanlış uygulamalardan vazgeçin. Öncelikle bizim tanıtmaya çalıştığımız bu arkadaşlarımızı ama şu anda yanımızda olmayan on binlerce, yüz binlerce mülakat mağdurunun sorununu çözün. Yurttaşımıza, biz iktidara geldiğimizde bütün bu haksızlıkların tümünü ortadan kaldırma sözümüzü veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı