CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Merkez Bankası Başkanını Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Merkez Bankası Başkanını, pazara çıkmaya, manavdan alışveriş yapmaya, kasaptan kırmızı ve beyaz et almaya davet ediyorum." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını hatırlatan Günaydın, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarıldığını aktardı.

TÜİK'in mayıs ayı başında dört aylık enflasyon toplamını yüzde 18,7 olarak tanımladığını ifade eden Günaydın, iktisatçıların ise altı aylık enflasyonu yüzde 25 olarak öngördüğünü dile getirdi.

Günaydın, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, yüzde 70 düzeyinde olan gıda enflasyonunu yıl sonu itibarıyla yüzde 35,5 olarak öngördüklerini söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanını, pazara çıkmaya, manavdan alışveriş yapmaya, kasaptan kırmızı ve beyaz et almaya davet ediyorum. Eskiden kırmızı et alamadığı için beyaz et, tavuk eti alan vatandaş, son zamanlarda tavuk etindeki fiyat artışlarıyla artık beyaz et de tüketemeyecek duruma geldi. Merkez Bankası Başkanına soruyorum, gıda enflasyonunu yüzde 70'den yüzde 35'e indirmek için Merkez Bankası ya da hükümet nasıl bir önlem aldı ki buranın yarıya düşeceğini öngörüyor? Merkez Bankası Başkanı, 'Konut fiyatlarında yavaşlama var, bu yavaşlamanın kira fiyatlarında da gevşemeye yol açacağını öngörüyoruz' diyor. Merkez Bankası Başkanını, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da görevlileri aracılığıyla bazı semtlerde kiralama yapma ve bunun verilerini öğrenme ve kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum. Bırakın ev almayı vatandaş artık kirasını ödeyemiyor."

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın "Para politikalarındaki kararlı duruşun enflasyonu aşağıya çekeceğini" söylediğini anlatan Günaydın, "para politikalarındaki kararlı duruş" olarak ifade edilenin faizi yüzde 50 düzeyinde tutmak olduğunu vurguladı.

"TÜİK'in enflasyon rakamlarına TÜİK'in çalışanları bile inanmamaktadır"

İktidarın, para politikasını destekleyen maliye politikasının bulunmadığını öne süren Gökhan Günaydın, kredi kartlarındaki faiz oranlarının artırılmasının ve taksit miktarının daraltılmasının vatandaşların temel ihtiyaçları kredi kartı üzerinden karşılama olanağını da ortadan kaldırdığını söyledi.

CHP'li Günaydın, "Merkez Bankası Başkanı 'Türk lirasındaki reel değerleme, enflasyon beklentilerindeki düzelme ve aylık enflasyonun ana eğilimini düşürme etkisi yaratacaktır' diyor. Türk lirasındaki reel değerleme sözcüğü ve söz dizimi kadar bence trajikomik bir cümle olamaz. Dünyadaki tüm para birimleri arasında Türk Lirası, Arjantin pesosu ile beraber devalüe edilme, değer kaybetme rekorunu elinde bulunduruyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mutfak harcamasıyla kendini geçindirmeye çalıştığını dile getiren Günaydın, TÜİK'in de en güvenilmez kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

"TÜİK'in enflasyon rakamlarına TÜİK'in çalışanları bile inanmamaktadır." diyen Günaydın, "TÜİK Başkanını da Merkez Bankası Başkanıyla beraber el ele tutuşarak pazara çıkmaya ve fiyatları görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Piyasadaki daralmanın Türkiye'nin büyümesini baskılayacağını, işsizlik rakamlarını artıracağını belirten Günaydın, 200 liralık banknotla 1 Ocak 2009'da 130 dolar alınabilirken şimdi 6,1 dolar satın alınabildiğini, bunun acı bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Günaydın, vatandaşların yaşayamadığını, TBMM'nin gündeminin ise uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri olduğunu dile getirdi.

"Plakayı mı yargılayacağız?"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianameye yönelik soru üzerine Günaydın, iddianamenin kabul edilebilecek durumunun bulunmadığını ileri sürdü.

Cinayet şüphelisini Ankara'dan İstanbul'a kaçıran aracın plakasının ve plakanın kime ait olduğu bilgisinin iddianamede yer almadığını söyleyen Günaydın, "Plakayı mı yargılayacağız? Plakanın sahibi kim?" sorularını yönelterek, şunları kaydetti:

"Bu soruların cevabını iddianamede bulamıyorsam yargılama sırasında bunun cevabının bulunabileceğini nereden garanti edebilirim? İddianameyi kabul eden ağır ceza mahkemesi heyetine soruyorum, bu plakanın sahibinin kim olduğunu yazmayan savcıya iddianameyi iade ederek 'plakanın sahiplik durumu araştırılsın, sahibi kimse iddianameye yazılsın, böyle olmazsa kovuşturmaya geçemeyiz' demeyi hiç aklınıza getirmediniz mi?"

Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatı açıkladığının belirtilmesi üzerine de Günaydın, "Bilimden, laik düzenden, nitelikli eğitimden tümüyle uzak, son derece yersiz bilgilerle doldurulmuş, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' diyerek AKP'nin aklını tarif eden, maarif modeli dayatmasıyla karşı karşıyayız. Bu kabul edilebilir durum değildir." şeklinde konuştu.

Gökhan Günaydın, 18 Mayıs'ta atama bekleyen öğretmenler için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda miting yapacaklarını sözlerine ekledi.