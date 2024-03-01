CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Erdoğan'ın açıklamaları tehlikeli'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Erdoğan'ın itiraf ettiği birkaç şey var; 21 yıl sonra Hazine'nin tam takır olduğunu ve emeklisine insan onuruna uygun yakışır bir maaş veremeyeceğini ifade ediyor. Çok tehlikeli, iki günlük siyasi çıkar uğruna insanları birbirine düşürecek bir açıklama yapıyor." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 1 Mart 2003 tezkeresinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, CHP milletvekilleri ve AK Parti'li bazı milletvekillerinin bu tezkereye "hayır" dediğini anlattı.

Tezkereye "hayır" oyu veren AK Parti'li milletvekillerinin bir daha milletvekili yapılmadığını dile getiren Günaydın, "Suçları neydi; ABD'nin çıkarına AKP ile birlikte işbirliği yapmamak ve 'Evet' dememek. Dolayısıyla birisi Recep Tayyip Erdoğan'ı 'anti emperyalist', 'anti Amerikancı' olarak tanımlarsa 1 Mart 2003 tarihine geri dönsün." değerlendirmesinde bulundu.

O gün yapılan kapalı oturumun tutanaklarının neden yayınlanmadığını soran Günaydın, "Bu tutanaklar açıklandığı gün, bugün hamaset yapanların, aslında emperyalist çıkarlara hizmet etme konusunda ne kadar tereddütsüz olduklarını göreceğiz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları

Günaydın, Anayasa Mahkemesinin 27 Şubat ve 28 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine yönelik iptal kararlarını da değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin 27 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararına işaret eden Günaydın, Cumhurbaşkanlığının 1 sayılı kararnamesinin 10 Temmuz 2018'de yayımlandığını, CHP'nin 7 Eylül 2018'de iptal başvurusu yaptığını, Anayasa Mahkemesinin bunu 5,5 yıl incelediğini ve iptal kararını 26 Ekim 2023'te verdiğini anlattı.

Bu kararın, 4 ay sonra Resmi Gazetede yayımlandığını aktaran Günaydın, "Ben, bunun neresini makul neresini hukuka uygun değerlendireyim?" diye sordu.

Günaydın, Anayasa Mahkemesinin bu kararında "Bu karar yayınlandığı tarihten 9 ay sonra yürürlüğe girer" ifadesine dikkati çekti.

Bu iptal kararından sonra TBMM'nin Anayasa Mahkemesi kararına uygun düzenleme yapması gerektiğini söyleyen Günaydın, "Peki ne yapacaklar? Bugün görüşülmekte olan Yargı Paketi'nde gördüğümüz gibi onu da noktasına, virgülüne dokunmadan bir gece yarısı Meclis'ten geçirmeye çalışacaklar, bunun adı da hukuk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, Anayasa Mahkemesinin 28 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararıyla ise Türkiye Adalet Akademisinin hukuki bir zemini kalmadığını, 9 ay içinde düzenleme yapılamazsa kapatılacağını söyledi.

"Meclis'te İçtüzükten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz"

Genel Kurul'daki 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine işaret eden Günaydın, "Her gece sabaha karşı 3'e kadar burada milletvekilleri kalıyor ve bugüne kadar 16 madde geçebildi. Bunu bir dayatmayla yapmaya çalıştıkları için biz de Meclis'te İçtüzükten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz." dedi.

CHP'nin 25 milletvekilinin Genel Kurul'da, geri kalan milletvekillerinin ise sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Günaydın, "AKP'nin de 200 milletvekili Meclis'te çakılı durumdadır." dedi.

TBMM'nin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini belirten Günaydın, "Seni, 200 milletvekilinle buraya dizeriz. Eğer Meclis'e, Anayasa'ya, hukuka uygun davranmazsan CHP'nin milletvekilleri sabahlara kadar da cumartesi, pazar da çalışırlar bundan da gocunmazlar." ifadelerini kullandı.

Günaydın, bu tutumdan vazgeçilmezse tavırlarının aynen süreceğini dile getirdi.

"Biz bu filmi daha evvel görmemiş miydik?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Günaydın, "Biz bu filmi daha evvel görmemiş miydik?" dedi.

"Bu iyi polis kötü polis oyununu bu memleket çok açık olarak gördü." diyen Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir." açıklamasını hatırlattı.

Günaydın, "Erdoğan'ın itiraf ettiği birkaç şey var; 21 yıl sonra Hazinenin tam takır olduğunu ve emeklisine insan onuruna uygun yakışır bir maaş veremeyeceğini ifade ediyor. Çok tehlikeli, iki günlük siyasi çıkar uğruna insanları birbirine düşürecek bir açıklama yapıyor. Diyor ki emekliye 'Sana para verirsem memurun maaşından kesmek zorunda kalacağım.'" değerlendirmesini yaptı.

"Emeklilerin ayda 10 bin TL maaşla süründüğünü" ileri süren Günaydın, "Senin paran yoksa Anagold'un 7,2 milyar dolarlık vergi borcunu niye sildin?" diye sordu.

"3 plakam var, dolayısıyla bunları tahsis etme hakkım var"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in kendisine yönelik "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aracını sekreterine kullandırdığı" iddiasına da değinen Günaydın, "Bu Meclis'te aynı oksijeni solumak zorunda kaldığımız Osman Gökçek'in bir iftirasıdır bu. Bu memlekette hukukun kırıntısı olsa Melih Gökçek ve Osman Gökçek'in bir kere daha çıkamamak üzere hapiste olması lazım." dedi.

Günaydın, kendisinin bir sekreteri olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Konunun benimle alakası yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aracını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü kullanıyor. Benden ricaları nedir; Ekrem Beyi takip ederken Özel Kalem Müdürü sürekli trafik cezaları yiyor. 'Plaka korumalarınızdan birini bize verebilir misiniz?' dediler. Ben plaka korumamı arsıza, hırsıza, mafya liderine vermemişim. Ben, plaka korumamı benden bunu rica eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne tahsis etmiştim. 3 plakam var, dolayısıyla bunları tahsis etme hakkım var. Konu benim sekreterim, benim aracım değildir. Bunu benimle bağlantılandıranlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aracını, belediye başkanlığını kaybettikten sonra utanmadan yıllarca kullananlardır, belediyenin lojmanını utanmadan yıllarca işgal edenlerdir, Ankara'yı parsel parsel satanlardır."