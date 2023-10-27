CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin, "yüksek enflasyon ve işsizliğin birlikte ölçüldüğü sefalet endeksinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini" belirterek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında biz bunları mı konuşmalıyız?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin, "yüksek enflasyon ve işsizliğin birlikte ölçüldüğü sefalet endeksinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini" belirterek, " Cumhuriyet'in 100'üncü yılında biz bunları mı konuşmalıyız?" dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iki gün sonra Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacaklarını ifade ederek, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere kurtuluş mücadelesi yolundaki tüm kahramanlarla şehitleri saygı, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusunun "iktidar partisi ve yandaşları tarafından idrak edilemediğini" öne süren Günaydın, "Bugünkü cuma hutbesinde Kurtuluş Savaşı'na bir atıf yok, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçmiyor. Siz ne zaman bu memlekete bu kadar düşman oldunuz, bu kadar yabancılaştınız?" diye sordu.

AK Parti tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı filminde bol bol Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığını, bir tane Anıtkabir fotoğrafının yer almadığını dile getiren Günaydın, "Tarih bilincinden bu kadar yoksunluk, geçmişi bu kadar inkar etmek ancak meczuplukla mümkündür. Besteledikleri yeni yüzyıl marşının herhangi bir yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçmiyor." diye konuştu.

Günaydın, AK Parti tarafından yarın İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" organize edildiğini anımsatarak, bunu yapmak yerine İsrail'in Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının daha yerinde bir tepki olacağını ancak iktidar bunu bile yapamadan İsrail'in büyükelçisini güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den çektiğini kaydetti.

Gökhan Günaydın, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra yapılan sanayi yatırımları ile reformları anlattı, örnekler verdi. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyanın en büyük ağır sanayi hamlesine girişerek, ülkenin fabrikalarla donatıldığını belirten Günaydın, "İkinci Dünya Savaşı sırasında bu memleketi yönetenler bir tek düşman postalının bu memlekete girmesine izin vermemişler ve o zor günlerde toprak reformuna, Köy Enstitüsü'ne imza atmışlardır. Demek ki bu kurucuları yalnızca bu ülkeye bir tarih bilinci vermekle kalmamışlar aynı zamanda bir askeri başarı ve onu tamamlayan bir iktisadi başarının da mimarı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

"Yanlış üstüne yanlış"

" Cumhuriyet'in en zor zamanlarında yapılan fabrikaların, AK Parti iktidarlarınca satıldığını" öne süren Günaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1923'ten 2002'ye kadar Türkiye'nin bütün Cumhuriyet hükümetleri en zor zamanlarda 779 milyar lira bütçe kullandılar. Buna karşılık 2002'den bugüne AKP, vergi gelirleri, özelleştirme gelirleri ve diğer gelirlerle beraber 4,3 milyar lira vergi ve toplam gelir elde etti. AKP, Cumhuriyet hükümetlerinin 79 yıl boyunca kullandığı gelirin 6 katını tek başına kullandı. 'Köprü yaptık' diyorlar değil mi? Türkiye'nin, ilkini 1973 yılında kendi parasıyla yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nün 45 yıl sonra yanına iki tanesini yap-işlet-devret ile koymasını bir büyük başarı olarak anlatıyorlar. Türkiye'deki bölünmüş yolları, otoyolları, kendilerinden 39 yıl evvel yapılmış yolları bir büyük başarı olarak anlatabiliyorlar. Atatürk Havalimanı'nı pistlerini kırarak yaptıkları bir havaalanını dünyanın en büyük başarısı olarak sunabiliyorlar. Oysa gerçekler ortada."

Günaydın, iktidarın, ekonomi politikalarında "yanlış üstüne yanlış yaptığını" savunarak, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına harcanan paranın, 6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı 56,9 milyar dolarlık konut hasarının üçte birine eşit olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin iç borcunun son bir yılda 1,3 trilyon liradan 1,9 trilyon liraya, dış borcunun da 1,4 trilyon liradan 2,1 trilyon liraya çıktığını aktaran Günaydın, "Türkiye, yüksek enflasyon ve işsizliğin birlikte ölçüldüğü sefalet endeksinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdi. CCumhuriyeti in 100'üncü yılında biz bunları mı konuşmalıyız? Bunlardan dolayı öz eleştiri yapan, üzüntü duyan, utanç içinde olan bir iktidar görüyor musunuz? Tam tersini, kendisinden evvelki dönemleri kötülemeyi marifet sayan bir iktidar görmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'na Divan Başkanlığı önerisi

Günaydın, bir soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP kurultayında Divan Başkanlığı teklifinde bulunduğunu anımsattı.

Ekrem İmamoğlu'nun diğer genel başkan adayı Özgür Özel ile de görüşeceğini anlatan Günaydın, "Eğer her iki genel başkan adayının da ortak iradesi ve oy birliğiyle divana aday gösterilme konusunda bir mutabakat olur ve divanın adaletli yönetim konusunda ön koşullar gerçekleşirse, Ekrem İmamoğlu'nun bu öneriyi kabul edeceği yolunda bir izlenim var. Ancak önümüzde daha bir haftadan uzunca bir süre var." diye konuştu.