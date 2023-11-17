CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Yasal düzenleme gereksiz

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili "Ortaya çıkan krizle ilgili bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şunu söyleyenler var, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir diye kanun çıkartalım. Yahu Anayasa'da yazıyor zaten. Ne kanunu çıkaracağız. Dolayısıyla konu yasama faaliyeti değil. Ama TBMM'de ortaya çıkan millet iradesinin ortak bildiri ile meseleye vaziyet etmesiyle sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bunu söylerken de AKP ve MHP blokunun Meclis içinde iradelerine sahip olup olmadıklarını, yoksa yürütmenin tahakkümü altında olup olmadıklarını hep beraber göreceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararının ardından Anayasa Mahkemesi ile çıkan tartışmaya ilişkin; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olayı görmezden geldiğini söyledi.

Günaydın, yerel seçimler öncesinde iktidarın anayasa değişikliği yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu krizi anayasa değişikliği ile çözmeye çalışırız' demenin bu meseleyi çözümsüzlüğe sevk etmek olduğu açıktır. Ne yapılması gerekiyor? Buraya Cumhurbaşkanının müdahale etmesi gerekiyor. Geçmişte böyle olmuştur. Bir devlet krizi çıkarsa, Cumhurbaşkanı muhalefet partisi liderlerini toplar ve bu meseleye vaziyet eder. Ancak bu tarafsız Cumhurbaşkanının yapabileceği şeylerdir" diye konuştu.

Günaydın, Türkiye'nin ekonomik tablosunu da anımsatarak, "Maalesef bu durum konuşulamıyor dahi. 10 Kasım 2023 tarihi itibari ile emeklilere yönelik ayrımcı uygulamayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim, her gün emekli yurttaşlarımız bize ulaşıyor ve bu adaletsizliği dile getirin diyorlar. 16 milyondan fazla emeklinin yarısı 7 bin 500 lira ile karnını doyurmaya çalışıyor. Siz bunlara 100'üncü yıl dolayısıyla vereceğiniz 5 bin lira ikramiyeyi geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilerden de çok görüyorsunuz, mahrum ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

Günaydın, iktidarın Gazze'deki insanlık dramına ilişkin miting yapmak dışında bir şey yapmadığını dile getirdi. Günaydın, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunun TBMM'ye gönderildiğini, AKP ve MHP'nin oyunun İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için yeterli olduğunu belirterek, "Ne yaptılar Dışişleri Komisyonu'nda? Bu kararın ertelenmesine karar verdiler. Neyin ertelenmesini istiyorsunuz ya reddedersiniz, ya kabul edersiniz. AKP ve MHP bu konuda konuşmamışlar mı, bu konuda uzlaşısı yok mu?" diye sordu.

"İKTİDAR BLOKUNUN ESERİDİR"

Günaydın, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesini de değerlendirerek, "Asıl önemli olan Ogün Samast'ın arkasındaki derin devlet ilişkilerini ortaya çıkarmaktır. Oysa görülüyor ki infaz yasasından bu derin devletin soruşturulmasına kadar birçok alanda acziyet var" dedi. Günaydın, infaz yasasının değiştirilmesi için yurttaşlardan talep geldiğini de aktararak, "İnfaz yasasındaki çarpıklıklar da dahil olmak üzere tümü yalnızca iktidar blokunun eseridir. Biz ana muhalefet olarak bu her türlü çabanın içerisine girmeye devam edeceğiz" diye vurguladı.

Günaydın basının sorularını da yanıtladı. Günaydın, yargı kriziyle ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, TBMM'nin ortak iradeyle çağrıda bulunarak krizin çözümü için çağrı yapabileceğini dile getirerek, "Ortaya çıkan krizle ilgili bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şunu söyleyenler var, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir diye kanun çıkartalım. Yahu Anayasa'da yazıyor zaten. Ne kanunu çıkaracağız. Dolayısıyla konu yasama faaliyeti değil. Ama TBMM'de ortaya çıkan millet iradesinin ortak bildiri ile meseleye vaziyet etmesiyle sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bunu söylerken de AKP ve MHP blokunun Meclis içinde iradelerine sahip olup olmadıklarını, yoksa yürütmenin tahakkümü altında olup olmadıklarını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.