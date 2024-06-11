CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKPM Denetim Komisyonu Raportörü ile görüştü
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Raportörü Stefan Schennach ile bir araya geldi. Görüşmeye bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Raportörü Stefan Schennach ile bir araya geldi.
CHP Grup Başkanlığındaki görüşmeye bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.