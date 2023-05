CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Senin meclise soktuğun Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem diyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara seslenerek, Senin meclise soktuğun Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem diyor dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde partililerle buluşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partililere seslendi. Altay konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan birisi sağcı birisi solcu el ele verdi yavru vatan Kıbrıs'taki soydaşlarımızın canını malını namusunu kurtardı. Başından beri diyorum ki yahu savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Nasıl ki cenazemizde, düğünümüzde, sosyal demokratı, ülkücüsü, muhafazakarı, acıyı paylaşıyor, neşeyi paylaşıyorsak öyle bir seçim olsun. Herkes yapacaklarını söylesin. Aziz vatandaşlarımız bir karar verir. Bir takdirde bulunur ve devlet yoluna devam eder. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Altı parti bir araya geldik. AK Parti, MHP, Büyük Birlik, Yeniden Refah, onlar da bir araya geldi ve yürüdük. Biz ekonomi diyoruz, mutfak diyoruz, tarla diyoruz, esnaf diyoruz Tayyip Bey milliyetçilik diyor. Terör diyor. Bir şeyler söylüyor. Karalıyor, çamur atıyor. İftira atıyor diye konuştu.

14 MAYIS'IN KAZANANI YOK

14 Mayıs'ta seçimin kazananı yok diyen Altay, Bize göre ve millete göre bir kaybeden var. Mevcut Cumhurbaşkanının elinden millet ehliyeti geri aldı. Devleti bir otobüs gibi arkamdaki otobüs gibi düşünürseniz sen şu anahtarları bir ver bakayım dedi. Yüzde 50 artı biri vermedi. Daha önce iki defa verdiği yüzde 51, 52'yi şimdi bir dakika dedi. Ne yaptı peki Bize de vermedi. Bunlar diyor ki Türk bayrağı yanlış! Ne olacakmış Bari Türkiye bayrağı olsun. Bu bayrak sonsuza kadar Türk bayrağı olarak dalgalanacak göklerde. Bunu kimse engelleyemez. Türk milleti de yanlışmış. Türk milleti denmemeliymiş. ya bin yıldır Türk milletiyiz biz. Şimdi adımızı mı değiştireceğiz Ne yapacağız Tayyip Bey bu ittifaktan muradın ne Ama ben anlıyorum. Çünkü Tayyip Bey yakınlarda ne dedi Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi. İşte her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım dersen senin meclise soktuğun o Hizbullah kafalılar Türk bayrağını kabul etmiyorum der. Senin meclise soktuğun Hizbullah kafalılar Türk milleti üzerine yemin etmem der. Mecliste bir milletvekili yemini var. Orada da diyor ki; Yüce Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.' Bunlar diyor ki bu böyle olmamalı. Ne olmalı bilmiyoruz. Ama ben salı günü yüce Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmekten gurur duyacağım, onur duyacağım. Siyaseti beceremedik. Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Diyarbakır'da Kürt'le Türk'ü et tırnak yaptı. Kürt'le Türk'ü yıllar sonra aynı kahvede, aynı masaya oturttu. Budur işte budur. Milliyetçilik budur. Öldüren Hizbullah canilerinin uzantısını Tayyip Bey yanına aldı. Üç oy fazla alacağım diye ifadelerini kullandı.

