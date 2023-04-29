CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda, beylerin yandaşları İngiltere'den mahalle satın alıyor'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Okulda bir, iki tane değil; her gün açlıktan bayılan çocuklar var. Bu çarkı, bu düzeni değiştirmemiz lazım. Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda, beylerin yandaşları, 5'li çeteleri İngiltere'den mahalle satın alıyor. Sonra sen millete din, iman edebiyatı yapıyorsun. Yemezler Erdoğan, yemezler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Trakya Rumeli ve Balkanlar Gönül Birliği Derneği'ni ziyaret etti. İstanbul'daki seçim çalışmaları kapsamında 30 derneğin bağlı olduğu Trakya Rumeli ve Balkanlar Gönül Birliği Derneği Başkanı Cevdet Ateş ve diğer yöneticileriyle bir araya gelen Altay'a milletvekili adayları da eşlik etti.

"ALTI GENEL BAŞKAN DA '86 MİLYON ZENGİNLEŞSİN, KARDEŞ GİBİ YAŞASIN' DİYOR"

Ziyarette yaptığı konuşmada hükümeti eleştiren Engin Altay, şunları söyledi:

"Sizin milleti içine düşürdüğünüz zarurete karşı, Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti bir araya gelmiş. Bir düşünün, oturun, utanın. Biz yıllarca bu partilerle münakaşa ettik ama iftira atmadık. Kaba, yaralayıcı söz söylemedik. Münakaşa ettik. Biz ' Türkiye böyle olursa kurtulur' dedik. Onlar, 'Hayır, böyle olursa kurtulur' dedi. Münakaşa bundan ibaretti. Densizler, sizin milleti içine düşürdüğünüz durum bizi bir araya getirdi. Sizin yok ettiğiniz özgürlükler, kullanamadığımız temel hak ve özgürlükler, insan hakları, devletin içine düşürdüğünüz aciz hal bizi bir araya getirdi. Bu 6 genel başkanın çok ortak özelliği var. Siyaseten, iktisaden farklı düşünebiliriz ama 6 genel başkan da '86 milyon zenginleşsin, kardeş gibi yaşasın' diyor. Onun için Bay Kemal daha bir sene önce dedi ki 'Helalleşeceğiz. Bu helalleşme bizi kucaklaştıracak. Bu kucaklaşma bizi zenginleştirecek.'

"BUNLARIN TÜRETTİĞİ ZENGİNLER İNGİLTERE'DEN MAHALLE SATIN ALDI"

Bunu yapıyoruz. Bunlar ne yapıyor? Bir 5'li çeteleri var. 8, 10, 15, 20 firma var. Türkiye'nin bütün kaynaklarını bunlara öyle bir akıttılar ki her iktidar kendi devrinde zengin türetti, ben bunu bilirim. Her iktidar zengin türetmiştir geriye dönük. Onlar da mesela İngiltere'den villa, konak almıştır. Ama, bunların türettiği zenginler İngiltere'den mahalle satın aldı. Koca mahalleyi satın aldı. Bu para sizin. Bu para milletin, fakirin fukaranın parası. Dün Güngören pazarında elime bir patates aldım. Yarım kilo çekti. Kaç lira dedim, kilosu 20 lira. Bir tane patates 10 lira. Diyeceğim ki bu çiftçiye gitse iyi. Tarlada 50 kuruş. Tüketiciye 20 liraya gidiyor. Bir rant çarkı, bir rant süreci Türkiye'de birilerini zengin ediyor. 86 milyon yoksullaşıyor."

"ÇOCUKLARIMIZ AÇLIKTAN BAYILIYOR OKULDA"

Çocukların yaşadığı beslenme sıkıntılarına da dikkat çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un göbeğinde çocuk evden çıkıyor okula gidiyor. Çantası var. Bir de üstte beslenme çantaları var, ayrı kutucuk. O da var. Beslenme çantası boş. Çocuklarımız, 'Bir tane, iki tane değil; her gün İstanbul'da açlıktan bayılan çocuklar var. Ben buna isyan ediyorum' diyor. Siz de edin. Bu çarkı, bu düzeni değiştirmemiz lazım. Çocuklarımız açlıktan bayılıyor okulda. Beylerin yandaşları, 5'li çeteleri İngiltere'den mahalle satın alıyor. Sonra sen millete din, iman edebiyatı yapıyorsun. Yemezler Erdoğan, yemezler. Bu seçimde devletin kasasını soyanlardan, milletin kesesinden çalanlardan hesap da soracağız. 'Helalleşme' diyoruz, bize diyorlar ki 'Efendim hesaplaşma yok mu?' Var tabii. Hesap benim işim değil. Hesap, siyasetin işi değil. Hesap yargının işi. 'Efendim yargı bağımsız değil'. Değil maalesef. Yargı, yürütmenin emrinde. Hakimlerin cübbelerinde düğme olmaz. Bizimkilerin var. Millet iktidarı şunu yapacak. Elimizde bir makas alacağız. O makasla hakimlerin cübbelerindeki düğmeleri kesivereceğiz. Hakimleri özgürleştireceğiz.

"GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNİ LİSTELERİNE KOYANLARDAN ALACAK TERÖR TERBİYEMİZ YOKTUR"

HÜDA-PAR tartışmalarına da değinen Altay, "Gaffar Okkan, Kürt'ün de Türk'ün de sevgilisidir. Mekanı cennet olsun. Gaffar Okkan'ın katillerini listelerine koyanlardan alacak terör terbiyemiz de yoktur, terör ithamına karşı verilecek cevabımız da çoktur. Bunu da herkes böyle bilsin. Amasız, fakatsız terörün her türlüsüne en net tavırlı parti Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

"14 MAYIS, 'ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ BAYRAMI' OLACAK"

Emeklilerin yaşadıkları sorunlara vurgu yapan CHP Grup Başkanvekili Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki bu masayı yapan şimdi emekli. Benim şu kullandığım mikrofonu yapan şimdi emekli. Emeklilere, dünyanın her yerinde böyledir, toplum olarak gönül, vefa, şükran, minnet borcu duymak zorundayız. Emekliler huzursuz. 23 Nisan, çok mutlu bir tesadüfle Ramazan Bayramı'nın son günüydü. Ulusal Egemenlik Bayramı da aynı gündü. Huşu içinde dini bayramımızı idrak ederken kutsal emanetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, egemenliğimizin ve çocuklarımızın bayramını coşkuyla kutladık. Çok coşku olmuyor tabii, para olmayınca coşkulu olmuyor. 14 Mayıs inşallah Türkiye'nin 'Özgürlük ve Barış Bayramı' olacak. Kutlu olsun. Vereceğiniz kararlar, siyasi tercihler ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun."