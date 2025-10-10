Haberler

CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gazze'deki Filistinlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, topraklarını güvence altına alacak, yurtsuzlaştırılmasının önünde duracak bir barış gücü olacaksa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti orada yerini alabilir.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gazze'deki Filistinlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, topraklarını güvence altına alacak, yurtsuzlaştırılmasının önünde duracak bir barış gücü olacaksa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti orada yerini alabilir." dedi.

Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim 2015'te "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Saldırının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Emir, saldırının arkasındaki "kirli odakların" bulunmasının önemine değindi.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında dava açılan tutuklu sanıkların tümünün tahliye edildiğini dile getiren Emir, "soruşturmanın daha fazla genişletilmemesi için olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki resepsiyonda siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesinin ardından kamuoyunda yaşanan tartışmalar hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Emir, bu konudaki duruşlarının "çok net" olduğunu belirtti. Emir, "Oradaki liderler, kendilerine düşeni ve nezaket kurallarının gereğini yapmışlardır. Bunun üzerinden bir tartışma başlatmak, tartışmayı köpürttükçe köpürtmek, buradan, önümüzdeki ayların ve yılların siyasi rotasını çizmek, bence ham hayaldir, ucuzluktur, çaresizliktir. Bunun üzerinden bir siyaset kurgusu yapıyorlar." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyarete Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin de davet edilmesine ilişkin soru üzerine Emir, Diyarbakır programının, Komisyon çalışmaları kapsamında yapılacak bir gezi olmadığını ancak programı müsait olan CHP'li milletvekillerinin Kurtulmuş'un davetine icabet edebileceklerini söyledi.

" Türkiye'ye düşen, her masada Gazzelilerin yaşam hakkını savunmaktır"

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında oluşturulacak "Görev Gücü"nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin de yer almasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Emir, Türkiye'nin, dünyanın birçok çatışma bölgesindeki barış görev gücüne katıldığını, CHP olarak da buna destek verdiklerini belirtti.

"Gazze'deki Filistinlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, topraklarını güvence altına alacak, yurtsuzlaştırılmasının önünde duracak bir barış gücü olacaksa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti orada yerini alabilir." diyen Emir, söz konusu görev gücünün görevinin daha netlik kazanmadığını savundu.

Emir, "Türkiye'ye düşen, her masada, her yerde Gazzelilerin yaşam hakkını, Gazze'deki toprak hakkını sonuna kadar savunmak, Gazzelilerin yurtsuzlaştırılmasının, topraksızlaştırılmasının önüne geçmek ve İsrail saldırganlığına son vermek olmalıdır. Bu yönde adımlar atılırsa elbette ki biz de onun destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 24 saat içinde ikinci büyük deprem! Bu kez 6.9 ile sallandılar

Ülke felaketi yaşıyor! 24 saat içinde ikinci büyük deprem vurdu
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.