CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verildiğini anımsatarak, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bir birlik, bütünlük var." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı olduğunu anımsatarak, 12 Eylül'de siyasetin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını ancak halkın ilk seçimde darbecilere "tokat" vurduğunu belirtti.

Siyasetin bugün de dizayn edilmeye çalışıldığını savunan Emir, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktığını anımsattı.

Emir, davaya ilişkin "mahkeme heyetinin dizayn edildiğini ve medya üzerinden kirli bir oyun planlandığını" ileri sürdü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verildiğini anımsatan Emir, "Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ne kavgalı bir parti görüntüsü vermek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bir birlik, bütünlük var." dedi.

Partisinin Genel Merkezi'nin Ankara'da bulunduğunu anımsatan Emir, "Dolayısıyla artık 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul'daki tedbiri koyan mahkemenin 'Ben bu işte yokum' deyip tedbirini kaldırması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Emir, tepkilerini dile getirmek amacıyla 14 Eylül Pazar günü Anadolu Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini bildirdi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığındaki şehitlerin vefatlarının, "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi ve gelişen komplikasyonları sonucu" meydana geldiğine işaret eden Emir, bu olaya ilişkin sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyaya ilişkin açıklamalarını anımsatan Emir, "Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi. Elinden gelse bütün sosyal medyayı yarım saatte kapatırmış. İyi ki elinden gelmiyor, onu başaramıyor." ifadelerini kullandı.