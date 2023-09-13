CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Kongre Sırasında Baygınlık Geçirdi

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da CHP Merkez İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaşanan gerginlik sırasında baygınlık geçirdi.

Kent merkezindeki düğün salonunda bugün gerçekleşen CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde gerginlik yaşandı. Kongre için salonda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in de bulunduğu masaya doğru yaklaşıp, Sen beni tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada da söyleyeceksin diye bağırdı. Bunun üzerine salondaki bir grup, 'Hırsızlar dışarı', başka bir grup ise 'Burcu dışarı' diye slogan attı. Bir süre daha tartışma devam ederken, Burcu Köksal baygınlık geçirdi. Yanındakilerin müdahale ettiği Köksal, ayağa kaldırılıp, salondan çıkarıldı.

Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Hasan Baltacı'nın yanı sıra Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e de salondaki bir grup tepki gösterdi. Milletvekili Köksal'ın salondan uzaklaştırılmasının ardından kürsüye gelen Erbilgin'e tepkiler burada da devam etti. 'Hırsız dışarı' diye bağıran grup, kongrede divan heyeti oluşturulmasına bir süre müsaade etmedi. Araya girenlerin gerginliği yatıştırmasının ardından kongreye devam edildi. Milletvekili Köksal'ın hastaneye götürülüp tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tartışma anları kameraya da yansıdı. (DHA)