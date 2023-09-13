CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Kongre Gerginliği Sonrası Fenalaştı

Partisinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle fenalık geçiren CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Fuar Düğün Salonu'ndaki kongrenin başlayacağı sırada CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü.

Köksal, Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın" şeklinde tepki gösterdi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırdı.

Yaşanan gerginlik sırasında "Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon'dan kazıyacağım diyor" ifadesini kullanan Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu sırada Köksal, fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre hastanede tedavi gören Köksal, ardından taburcu edildi.

Öte yandan 3 listenin yarıştığı kongrede 400 delegeden 302'si oy kullandı. 157 oy alan Büşra Dişçioğlu Çetinöz, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Diğer adaylar Mehmet Dereağzı 96, Bülent Güleniş ise 43 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.