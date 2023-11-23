CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele devam edecek

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, bizler için bir kez daha yaşam haklarımızı savunmanın, boyun eğmeyeceğimizi haykırmanın, şiddete karşı başkaldırmanın günü olacaktır." dedi.

Köksal, CHP'li kadın milletvekilleriyle, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yüzlerce kadının sistematik şiddet sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 bütçesinde 8 ayrı program başlığının olduğunu, bunlardan her birinin toplam bütçedeki payının düştüğünü dile getiren Köksal, kadının güçlendirilmesi programının bütçedeki payının yüzde 0,03 olduğunu söyledi. Köksal, "Buradan şunu anlıyoruz: Aile Bakanı, kadının güçlendirilmesi programına ayrılan bütçeyle kadına vermiş olduğu değeri ve kadının güçlendirilmesiyle ilgili ne düşündüğünü somut bir şekilde açıkça ifade etmiş oluyor. AKP için kadın ailenin dışında bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

Köksal, aile kurumunun kıymetini bildiklerini ama kadının sadece aile içinde tanımlanmasına karşı çıktıklarını belirterek, "Bu anlayışın dışa vurumu Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da görülebiliyor. Kadın başlığının altında şöyle yazıyor: 'Ailede merkezi role sahip kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi.' Kadın, birey olarak değersizleştiriliyor. AKP için sadece ailede kıymetli. Bu, başlıktan o çıkıyor." dedi.

Bu anlayışın, "şiddeti doğuran zihniyeti beslediğini" iddia eden Köksal, şunları kaydetti:

"Siz, en iyi yasaları yapsanız da kağıt üzerinde harikulade kuralları tanısanız da uygulamadığınız ve uyulmadığı takdirde hiçbir anlam ifade etmiyor. AKP sorunun kaynağını görmezden gelip çare aramadığı için şiddet sona ermiyor. Sorunun kendisini de AKP besliyor.

AKP, şiddeti bitirmek değil üzerini örtmek istiyor. Şiddet, gücünü, kadını birey olarak görmeyen, kadını ikinci sınıf bir vatandaş olarak gören, kadının haklarını çok gören, kadının kahkaha atmasından bile rahatsız olan, kadının iş araması dolayısıyla ülkedeki işsizliğin yükselişe geçtiğini savunan zihniyetten alıyor. Biz, şiddete son vermek için işte tam da bu zihniyetle mücadele ediyoruz."

Kadın erkek fırsat eşitliği tam sağlanıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini dile getiren Köksal, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, bizler için bir kez daha yaşam haklarımızı savunmanın, boyun eğmeyeceğimizi haykırmanın, şiddete karşı başkaldırmanın günü olacaktır." dedi.