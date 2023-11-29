CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin 80 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini hatırlattı. Köksal, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödeme yapılmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Emeklinin dayanacak gücü kalmadı, bugün 7 bin 500 liralık sefalet maaşı ile yaşamak zorundalar." dedi.

Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin 80 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini hatırlattı.

Söz konusu teklifin "harçlar ve vergilerin fahiş artışı ile adrese teslim vergi düzenlemelerini içerdiğini" ileri süren Köksal, vergi yükünü sırtlanan ücretlilere yönelik bir düzenlemenin teklif metninde yer almadığını söyledi.

Teklifin "sinekten yağ çıkarma" adına hazırlandığını iddia eden Köksal, şunları kaydetti:

"Her gün sırtına vergi yükü bindirilen halk, enflasyon karşısında ezilirken, bu teklifle yandaşlara KDV kıyağı getiriliyor. Yap-işlet-devret modeliyle ihale alan firmaların hizmet sürecindeki alımlarında KDV muafiyeti uzatılıyor. Geçmediğimiz köprünün, binmediğimiz uçağın, tedavi olmadığımız hastanenin, demir yollarının ve daha nice birçok işin parası vatandaşın cebinden vergilerle alınırken, bu işleri alan firmalar yatırım döneminde KDV ödememeye 2028 yılana kadar devam edecek. Beceriksizliğin bedeli yine vatandaşın sırtına vergi olarak yüklenecek. Bununla da sınırlı kalmıyorlar, AKP'li yöneticilerin huzur hakkı adı altında üçer, beşer maaş almalarını sağlıyorlar. Bu ülkede milyonlarca öğretmen atama beklerken, gençlerimiz işsizlikle kıvranırken, AKP, yandaşlarına üç beş yerden huzur hakkı veriyor. Yandaşı zengin et, vatandaş ne yaparsa yapsın. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu düzenlemeyi bu torba yasayla yeniden önümüze getiriyorlar. Yaptıkları tek değişiklik ise gösterge rakamının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olması. Ülkemizde bu kadar işsizlik varken kamu kurumlarında istihdam edilen AKP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanı kararıyla atandıkları yerlerden huzur hakkı almaya devam edecekler."

Burcu Köksal, teklifteki bir başka madde ile yurtdışında faaliyet gösteren firmalara vergi kolaylığı sağlandığın, bunun "kara para aklamanın önünü açacağını" savundu.

Teklifin bir başka maddesinde, Devlet Demir Yollarının Hazineye olan borçlarının kurumun ödenmemiş sermayesine mahsup edilmesine olanak sağlandığını belirten Köksal, "Bunun nedeni, Devlet Demir Yollarını da limanlar gibi özelleştirmek istemeleri." dedi.

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, emeklilere verilecek bir defaya mahsus 5 bin lira ödemenin çalışan-çalışmayan ayrımına tabi tutulmasını başından bu yana doğru bulmadıklarını ifade etti.

"Bir insan ihtiyacı olmazsa neden çalışsın?" diye soran Köksal, "5 bin liralık ödemeyi şimdi çalışan emeklilere de vereceğinizi söylüyorsunuz ama ne zaman? Çalışan emeklinin dayanacak gücü kalmadı. Bugün 7 bin 500 liralık sefalet maaşı ile yaşamak zorundalar. Emekli, evinin yanında kurulan pazara gidemiyor, ayçiçek yağını ucuza alabilmek için market market geziyor. Emekli adeta sefalet hayatı yaşıyor ama bir 5 bin liralık ikramiyeyi çok görüyorsunuz. Bir an evvel bu düzenlemeyi getirin, çalışan emeklilerin de yüzünü güldürelim." diye konuştu.