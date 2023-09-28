CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Anayasa Mahkemesi'nin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi kararını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'yle ilgili kararına ilişkin "Kararın reddedildiğine dair sadece duyuru yapılması hukuka aykırıdır. Gerekçeli karar daha sonra yazılacak denilerek, reddedildi denilerek haber sızdırılması hukuka aykırıdır. Tekrardan belirtmek gerekir ki deprem yardımları ile MTV'yi ilişkilendirerek vatandaştan vergi adı altında para almak zaten akıl almaz bir durumdur. Ek MTV taksitlerinin ilki ağustos ayında ödenirken, iptal edilmemesi nedeniyle ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Vatandaşlarımız kararın iptalini beklerken, bu türden bir basın duyurusu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP'nin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptal talebini Anayasa Mahkemesi'nin bugün gerekçesini yayınlamadan reddetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Köksal, "Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız, 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptaline ilişkin talebimizin reddedildiğine dair haberler okuyoruz. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu talebe ilişkin gerekçeli kararı olmadan bu türden açıklamalar hukuken bir belirsizlik yaratmaktadır" dedi.

Gerekçeli kararın olmadan duyuru yapılmasının hukuksuz olduğunu ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

"Olması gereken durumun aciliyeti de göz önünde bulundurulduğunda Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yaptığımız bu başvuruyu bir an önce görüşülüp karara bağlaması ve kararın resmi gazetede yayınlanarak tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunması gerekirdi. Ama böyle bir durumda Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri ne yapacağını bilememektedir. Kararın reddedildiğine dair sadece duyuru yapılması hukuka aykırıdır. Gerekçeli karar daha sonra yazılacak denilerek, reddedildi denilerek haber sızdırılması hukuka aykırıdır. Tekrardan belirtmek gerekir ki deprem yardımları ile MTV'yi ilişkinlendirerek vatandaştan vergi adı altında para almak zaten akıl almaz bir durumdur. Ek MTV taksitlerinin ilki Ağustos ayında ödenirken, iptal edilmemesi nedeniyle ikinci taksitinin Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Vatandaşlarımız kararın iptalini beklerken, bu türden bir basın duyurusu kabul edilemez bir durumdur."