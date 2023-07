CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: Akaryakıt zamları nedeniyle her şeye zam gelecek

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, akaryakıt zamları nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini belirterek, 'Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin almış olduğu üç kuruşluk zam daha cebine girmeden eridi gitti.' dedi.

Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Meclisin olağanüstü toplanması için çağrı yaptıklarını anımsatarak, Meclisin açık kalması ve ülkenin, vatandaşların sorunlarının tartışılması gerektiğini kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren Köksal, "Hani Gabar'da petrol bulmuştuk, hemen arabaya koyup sürecektik? Nerede bulunan petrol? 'Petrol bulduk' diye diye benzin fiyatlarını kabarttılar, 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' dediler, doğal gaza zam geldi. Millet artık 'Her bulunan madenden sonra bir zam geliyor. Aman bir maden daha bulmayın, zam da yapmayın' diyor. Akaryakıta gelen zamlar, her ürünün nakliye bedelini yükseltiyor. Bu da iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin almış olduğu üç kuruşluk zam daha cebine girmeden eridi gitti." ifadelerini kullandı.

İktidarın 21 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını sattığını, şu an satacak yer kalmadığını öne süren Köksal, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları gibi kuruluşların bile ülkenin borçlarını ödemeye yetmeyeceğini savundu. Yerel seçimler öncesi vergi artışlarının yapıldığını, her şeye yüzde 100 zam geldiğini dile getiren Köksal, "Artık bunlardan bile çekinmiyorlar. Çünkü gemi karaya oturdu, yürümüyor artık. Yapacakları başka bir şey kalmadı." diye konuştu.

Köksal, OECD ülkeleri arasında eğitim sisteminden okullara ilişkin vatandaş memnuniyetine kadar bir araştırma yapıldığını; Türkiye'nin memnuniyet oranında sonuncu sırada yer aldığını söyledi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun acilen değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Köksal, öğretmenlerin, uzman, baş, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen diye ayrıştırılmasının yanlış olduğunu; bu kutsal mesleğin sorunlarının el birliğiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonu olarak herkesi gururlandırdığını belirten Köksal, "Tam da cumhuriyetin kazanımları kadınlar için geriye götürülmek istenirken bu başarı birilerine adeta tokat gibi oldu." dedi.

Köksal, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatarak, Atalay'ın yerinin TBMM olduğunu ve adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan CHP Grup Başkanvekili Köksal, "Parti içi meselelerin medya önünde konuşulması ve tartışılmasını doğru bulmuyorum. Parti Sözcümüzün gerekli açıklamaları olacaktır." yanıtını verdi.

Söz konusu toplantıya Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da katıldığı hatırlatılan Köksal, "Onların kendi tasarruflarıdır. Parti içi konuların medya önünde çok konuşulması taraftarı değilim." dedi.