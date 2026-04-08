CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, " Türkiye'de seçim zorunludur, seçim zamanı gelmiştir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İstanbul'daki polis noktasına yönelik saldırıyı hatırlatan Başarır, olayın üzücü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda da polislerin şehit olduğunu anımsatan Başarır, DEAŞ konusunun 8 yıldır konuşulduğunu ifade etti.

Başarır, İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Yunus Emre S'nin 2018'de 3 ay tutuklu kaldığını belirtti.

Resmi Gazete'de 2021'de yayımlanan kararla, terör örgütüne finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin olduğu gerekçesiyle birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu, bunlar arasında Yunus Emre S'nin de bulunduğunu aktaran Başarır, "2024'te Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yunus Emre S'nin mal varlığının dondurulması kararının kaldırıldığını" savundu.

"Polislerimiz dün şehit olsaydı bunun hesabını kim verecekti?" sorusunu yönelten Başarır, yetkililerin yaşananları açıklaması gerektiğini belirtti.

Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasını eleştiren Başarır, Üsküdar Belediyesinde bulunduğuna yönelik haber yapılan paranın, başka bir kişiye ait olduğunu öne sürdü, bu habere yönelik soruşturma açılmasını istedi.

"Muhalefetin korunaksız ve saldırı altında olduğunu" ileri süren Başarır, "Türkiye'de seçim zorunludur, seçim zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Başarır, muhalefet partisinin iktidara gündem dayatabileceğini, eski muhalefetin sona erdiğini de söyledi.

Her şeyin fiyatının arttığını, mazotun litre fiyatının 100 liraya yaklaştığını dile getiren Başarır, seçim konusundaki taleplerini yineledi.