Haberler

CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine ilişkin, "Bu zam birkaç tane seçilmiş bürokrata değil, burada çalışan personele de öğretmene de bu ülkedeki birçok okul müdürüne de...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine ilişkin, "Bu zam birkaç tane seçilmiş bürokrata değil, burada çalışan personele de öğretmene de bu ülkedeki birçok okul müdürüne de müdür yardımcısına da şube müdürüne de yapılmalı." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı enflasyon verilerine değinerek, açıklanan verilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu belirten Başarır, "Bak asgari ücretli zam bekliyor, senin sarayındaki bir günlük harcaman 2 bin 624 asgari ücret." diye konuştu.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" sürecine dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Ben de Kürt vatandaşlarımıza, 25 yıldır bu işle uğraşan Cumhurbaşkanı'na soruyorum, Ahmet Türk şu anda niye görevde değil? Selahattin Demirtaş şu anda neden tutuklu? Neden bugün 10 tane belediyeyi hala kayyum yönetiyor, kayyum atanıyor?" sorularını yöneltti.

Başarır, dün ne söyledilerse bugün de aynısını söylediklerini belirterek, "Biz, 'Selahattin Demirtaş neden tutuklandı?' dediğimiz zaman vatan hainiydik, bugün de 'Selahattin Demirtaş 9 yıldır niye tutuklu?' diyoruz. Beraat etmiş Ahmet Türk neden hala görevinde değil?" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine değinen Başarır, "Bu zam birkaç tane seçilmiş bürokrata değil herkese, burada çalışan personele de öğretmene de bu ülkedeki birçok okul müdürüne de müdür yardımcısına da şube müdürüne de yapılmalı." görüşünü paylaştı.

Başarır, buna dair teklif verdiklerini, kendilerine bunun düzeltileceğinin söylendiğini ancak bir düzeltme yapılmadığını vurgulayarak, "Eğer olmazsa hem Genel Kurul'da hem de çıktıktan sonra bu konuyu eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.