CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine ilişkin, "Bu zam birkaç tane seçilmiş bürokrata değil, burada çalışan personele de öğretmene de bu ülkedeki birçok okul müdürüne de müdür yardımcısına da şube müdürüne de yapılmalı." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı enflasyon verilerine değinerek, açıklanan verilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu belirten Başarır, "Bak asgari ücretli zam bekliyor, senin sarayındaki bir günlük harcaman 2 bin 624 asgari ücret." diye konuştu.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" sürecine dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Ben de Kürt vatandaşlarımıza, 25 yıldır bu işle uğraşan Cumhurbaşkanı'na soruyorum, Ahmet Türk şu anda niye görevde değil? Selahattin Demirtaş şu anda neden tutuklu? Neden bugün 10 tane belediyeyi hala kayyum yönetiyor, kayyum atanıyor?" sorularını yöneltti.

Başarır, dün ne söyledilerse bugün de aynısını söylediklerini belirterek, "Biz, 'Selahattin Demirtaş neden tutuklandı?' dediğimiz zaman vatan hainiydik, bugün de 'Selahattin Demirtaş 9 yıldır niye tutuklu?' diyoruz. Beraat etmiş Ahmet Türk neden hala görevinde değil?" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine değinen Başarır, "Bu zam birkaç tane seçilmiş bürokrata değil herkese, burada çalışan personele de öğretmene de bu ülkedeki birçok okul müdürüne de müdür yardımcısına da şube müdürüne de yapılmalı." görüşünü paylaştı.

Başarır, buna dair teklif verdiklerini, kendilerine bunun düzeltileceğinin söylendiğini ancak bir düzeltme yapılmadığını vurgulayarak, "Eğer olmazsa hem Genel Kurul'da hem de çıktıktan sonra bu konuyu eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi söylüyoruz." açıklamasında bulundu.