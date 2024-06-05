CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partilerinden istifa edip başka partilere geçen milletvekillerine yönelik açıklamasına ilişkin, "Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. İYİ Parti kurulduğundan bugüne kadar İYİ Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni" eleştirerek, "Görüyoruz ki bu tasarruf tedbirleri sadece vatandaşları ve ezilen kesimleri ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bir süredir bazı bakanların uçak seyahatlerinin gündemde yer aldığını anımsatan Başarır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, orman yangınlarını söndürmede kullanılan uçağı programlarında kullanmaya başladığını söyledi.

CHP'li Başarır, tasarrufun önemine dikkati çekerek, "Emekli zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda. Memur, işçi istemese de tasarruf yapmak zorunda. Bakanlarımız ivedi olmayan çok özel ihtiyaçlarını devletin uçağıyla yürütüyor. Bunu da çıkıp açıklama yapıyor. Ben bunu 85 milyonun takdirine bırakıyorum. Bayram geliyor bir otobüs bileti İzmir'den Adıyaman'a, İstanbul'dan Trabzon'a 1200 TL. Dört kişilik bir aile köyüne gidemiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarına da değinen Başarır, "Cumhurbaşkanı pembe bir tablo çizdi. 'Memur ve emekli maaşını kat kat artırdık' dedi. 3 bin liralık bayram ikramiyesiyle övündü. İlk çeyrekte ekonominin 5,7 büyüdüğünü söyledi. TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 75,45 olduğunu gördük. Emekli maaşı ise 10 bin TL. Asgari ücret 17 bin TL." sözlerini sarf etti.

Meclis'in yaklaşık bir ay sonra çalışmalarına ara vereceğini hatırlatan Başarır, şunları kaydetti:

"Belki, bakanlar, milletvekilleri özel uçaklarla tatillerine gidecekler. Belki birisi ıstakoz yiyecek. Güzel bir yaşama doğru yelken açacaklar. Ben CHP grubu adına; emeklinin sorununu çözmeden tatile gidiyorsanız burada aldığınız maaş haram olsun. Bir sürü yasa geliyor. Bir sürü yasa da gelmeye devam edecek. Bu 40-45 günlük süre içerisinde. Meclis çok rahat toplanır en düşük emekli maaşını asgari ücret yapar. Asgari ücrete de hayat koşullarına uygun bir zam yapılır. Emekli, bu bayramı güzel geçirir. Bunu yapmadan AK Parti ve MHP grubu tatile giderse emeklinin ve işçinin hakkını ödeyemez. O yüzden gelin bu meclis kapanmadan emeklinin, işçinin, memurun sorunlarını çözelim. Ondan sonra çocuklarımızın ellerinden tutup bir yerlere tatil yapmaya gidelim."

Başarır, Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararlarına da değinerek, "Bu kararlarla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iskeletinin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Meclisin alması gereken kararları, yapması gereken yasaları eğer tek adama, bakanlar kuruluna verirsen işte böyle bir tablo çıkar." görüşünü paylaştı.

"Hiçbir partiden milletvekili transfer etmiyoruz"

Ali Mahir Başarır, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinden istifa edip başka partilere geçen milletvekillerine yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Başarır, şu düşünceleri dile getirdi:

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. İYİ Parti kurulduğundan bugüne kadar İYİ Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Birçok partiden milletvekili çok kıymetli, hocalar partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Hepsini de almıyoruz. Partimize, yürüdüğümüz yolda bu ülkenin aydınlığına katkı sağlayacak milletvekilleri, hocalar, akademisyenler katılıyor. Çok memnun oluyoruz. Bizim bir sayıya, belli bir miktara, milletvekiline ihtiyacımız yok. Orada gördüğümüz, eğitimiyle, duruşuyla arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil; partilerinden istifa ediyorlar. Sayın Genel Başkan durumu böyle değerlendirmeli. Bizim milletvekili sayımız da grubun çok çok üstünde. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık görecek her arkadaşımızın, CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim."

Başarır, başka bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek olmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Akşener'in kendi takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.