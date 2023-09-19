CHP Grup Başkanvekili Başarır, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" sözlerine ilişkin, "Bir parti tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene 'gitme' demeyiz, 'ille de gel bizimle ittifak yap' da demeyiz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının ilk haftasında emeklilerin sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

Maaş düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi gerektiğini ifade eden Başarır, yeni yasama yılında halkın, ülkenin yararına olacak tüm konuları destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin sığınmacılar hakkındaki seçim kampanyasına yönelik eleştirilerini hatırlatan Başarır, "Biz, sayısı 8,5 milyonu bulan mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Ne yazıktır ki biz gönderme taahhüdünü halkımıza yapıyoruz; beyefendi, onların bu ülkede kalma taahhütlerini Birleşmiş Milletlerde egemen ülkelere yapıyor. Farkımız bu. Biz, kendisini, mülteci yuvası haline getirdiği ülkemizde halkımıza şikayet ediyoruz; o, bizi Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor. İşte beyefendi, sen bu kadar yerli ve millisin." diye konuştu.

Anketlere göre Türkiye'nin yüzde 85'inin mültecileri bu topraklarda istemediğini savunan Başarır, "Yani sen, Birleşmiş Milletlere CHP'yi şikayet etmiyorsun, bu ülkenin yüzde 85'ini, halkını şikayet ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, dünya liderlerine "Ülkenizde 8,5 milyon mülteci ister miydiniz?", "Ülkenizde 400 bin dolar karşılığında önüne gelene vatandaşlık veriyor musunuz?" diye sormasını isteyen Başarır, "Beyefendinin sorumluluğu o ülkelere değil, 85 milyonadır. Bu yüzden açıklamalarına dikkat etmeli." dedi.

"İşçinin kıdem tazminatını bu iktidara teslim etmeyiz"

Başarır, ücret düzenlemelerinin hedeflenen enflasyona göre yapılacak olmasının "vicdansızlık" olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim'de emekliye seyyanen 5 bin lira verileceğini söyleyen Başarır, "Cumhuriyetin 100. yılında aylardır 7 bin 500 liraya mahkum ettiğin emekliye bence 100 bin lira vermelisin. Çünkü 5 aydır sürekli borçlanıyor." diye konuştu.

İşçinin kıdem tazminatına göz dikildiğini ileri süren Başarır, "Bunu 2011'de Cevdet Yılmaz, 2016'da Mehmet Müezzinoğlu denedi, işçi ve sendikalar direnç gösterdi, yapamadılar. Bugün yine aynı sistemi getirdiler. Biz, muhalefet partileri, sendikalar, işçiler gerekirse sokağa dökülürüz, işçinin kıdem tazminatını bu iktidara teslim etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ali Mahir Başarır, iktidarın kıdem tazminatını toplayıp bir fon oluşturacağını, bunu da faize ve kur korumalı mevduata vereceğini iddia etti.

"Laik eğitimi yok etmeye çalışıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesiyle laik eğitimi yok etmeye çalıştığını öne süren Başarır, "Karma eğitim yerine kız ve erkek okullarının açılmasını arzu eden bir bakan var; utanıyorum bu düşüncesinden." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni genelgesiyle okul öncesi öğrencilere bir öğün yemek verilmesi uygulamasının sona erdiğini iddia eden Başarır, "Ey Cumhurbaşkanı, milyonlarca aileye 3 çocuk vadettin ama şimdi doğan bu çocuklara bir öğün yemek vermekten acizsin. Bu utanç verici bir durumdur." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, bazı okullar ve milli eğitim müdürlüklerinin okul forması olmayan çocukları okula almadığını belirterek, "100 liraya imal edilen bir tişörte bir arma yapıştırarak 300 lira etiketle bir yerden alma zorunluluğu getiriyorsun. O anne, baba ne yapacak? Elinde olan kıyafetle yollayacak." diye konuştu.

"31 Mart'tan sonra çok farklı bir sonuç çıkabilir"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "O seçim kazanılabilsin diye zehir içtim" ve "İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Başarır, "Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak bir şey yok. Bir parti tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene 'gitme' demeyiz, 'ille de gel bizimle ittifak yap' da demeyiz." diye konuştu.

Başarır, siyasi partilerin kararlarında özgür olduğunu dile getirerek, "Ama 31 Mart'tan sonra çok farklı bir sonuç çıkabilir, çok başarısız olabilirler. Çok başarılı da olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanları ve halka verirler." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultaylarındaki blok liste tartışmalarına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Başarır, AK Parti ve İYİ Partinin kongrelerinde de liste tartışmaları yaşandığını belirtti.

Blok ve çarşaf listenin delegenin vereceği bir karar olduğunu vurgulayan Başarır, "Ben çarşaf listeyi isterim. Çarşaf listenin daha geniş bir alanda uzlaşıyla sonuç vereceğini düşünürüm. Ama sonuçta iki yöntem de önemli bir yöntem." dedi.