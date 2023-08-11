CHP Grup Başkanvekili Başarır gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesinin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşme kararı aldığını belirterek, ek MTV'nin son ödeme tarihi olan 31 Ağustos'tan önce karar verilmesini istedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

İngiliz medyasından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandığını ve insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağını duyduklarını ifade eden Başarır, "Acı olan şu; Türkiye ile İngiltere sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere, Avrupa Birliği gibi kendisini korumaya alıyor. Bir anlamda mülteci, sığınmacı deposu haline gelen ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Biz, bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz, İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için utanç verici bir manzaradır." diye konuştu.

"İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci görevinin, sığınmacılardan ülkenin büyük oranda arındırılması olduğunu savunan Başarır, "10 milyona yakın sığınmacı var. Biz, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz, kendi ülkemizdeki sınır güvenliğimizi mi düşüneceğiz?" dedi.

Anlaşmaların içeriğinin paylaşılmasını isteyen Başarır, "Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş, neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.

"Neden Tamer Karadağlı?"

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmasına değinen Başarır, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı başarısını bir yere koyabiliriz ama bu kurumun içerisinden birisi değil. Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivalinde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı?" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün tamamen özerk olması gerektiğini, 50 yıldır bir düzenleme beklediğini söyleyen Başarır, "Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Beyefendi sarayı çok seviyor, birden döndü. Düne kadar Gezi'deydi, bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz, tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın." diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in AFAD Başkanı olarak atanmasını değerlendiren Başarır, "Bir miting için Erzurum'a gelen Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken kılını kıpırdatmayan Erzurum Valisi, AFAD'ın başkanı oldu. Daha dün bir deprem yaşadık, AFAD'daki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, 'Niye geldi?' diyen bir valiyi atıyoruz?" ifadelerini kullandı.

"Zam yağmuru olacak"

Ali Mahir Başarır, yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden ipliğe kadar "zam yağmuru" olacağını öne sürdü.

Türkiye'nin genel kabul gören bir ekonomik programı uygulamamakta direndiğini savunan Başarır, "Mehmet Şimşek, bununla ilgili bir plan yapacağını söylüyor. Bunu yüksek faizli borç alarak mı, vergi ve gelir adaletsizliğiyle mi, vergideki harçları artırarak mı, kur korumalı mevduata milyarlarca dolar ödeyerek mi, garantili kamu projeleriyle mi yapacaksın?" diye konuştu.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, konunun esastan görüşülmeye karar verildiğini söyleyen Başarır, 31 Ağustos'a kadar vatandaşın bu vergileri ödemesi gerektiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse, kararlar geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, geri alamayacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin." dedi.