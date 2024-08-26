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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Başarır, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesine saygılarını sundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da teşekkür etti ve Atatürk Evi'ne yürüdüler.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı.

Başarır, parti binasının önünde yaptığı konuşmada, 102. yıl önce Afyonkarahisar'da kurtuluş mücadelesini sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, gaziler ve silah arkadaşları önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Başarır, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yapıyorsa geldiğimizde de onu yapacağız. Yolumuz açık, zor günler geçiriyoruz. Endişe duyuyorsunuz. Üzgünsünüz. Ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü, 102 yıl önce umutlar buradan yeşerdi. Bugün de Kurtuluşun yaşandığı, mücadelenin verildiği bu topraklardan söz veriyorum. Buradan yürüyüşe başlayacağız. Güzel günler, yakındır. Her şey çok güzel olacak diyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kendilerini Afyonkarahisar'a davet eden belediye başkanı Burcu Köksal'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başarır ve beraberindekiler Atatürk Evi'ne yürüdü, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra partililerle Çakırözü köyüne geçen Başarır, Yavaş ve beraberindekiler Kocatepe'ye kadar yürüyüşe katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Ali Mahir Başarır Şuhut Politika Haberler

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