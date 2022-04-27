CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Genel Başkanımız, kavganın tonunun sertleşeceği yaklaşımından hareketle demokrasiden yana olan herkese 'Kavgaya hazır olun. Cesaretiniz yoksa ardıma düşmeyin, varsa ardıma düşün.' çağrısı yapmıştır. Çağrı ne masaya ne örgütedir; demokrasiden yana olan herkesedir." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ceza alanların isimlerini sıralayan Altay, "Komutla, talimatla verilmiş bir karar olarak görüyoruz. Ama herkesin emin olmasını isteriz ki, yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır. Beyefendiye muhalefeti ortadan kaldırmak için cop, biber gazı, plastik mermi, tazyikli su yetmiyor, şimdi bu işi yargı eliyle yapmak istiyor." diye konuştu.

Gezi Parkı olayları için "Özgürlük çığlığıdır, doğa ve çevre sevdasıdır, adalet feryadıdır, milyonların haykırışıdır." ifadelerini kullanan Altay, milyonların, 8 kişinin hapse atılmasıyla susturulamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Altay, "Sen böyle yaparsan, milyonların olan Gezi, on milyonların olur. Aklını başına al." sözlerini sarf etti.

Önceden Ergenekon-Balyoz kumpas davalarını FETÖ taktiği olarak algıladıklarını anlatan Altay, "Ama şimdi anlıyoruz ki, Ergenekon-Balyoz davaları bir AK Parti taktiği olarak FETÖ'nün taşeron olarak kullanıldığı bir tablo içinde cereyan etti. Genelkurmay Başkanı'na müebbet hapis verildi, birçok insan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Ne oldu? Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan insan dışarıda ama o cezaları veren hakimler ya kaçak ya cezaevinde. Bu davayı da buna benzetmek bu yönüyle çok mümkün." görüşünü savundu.

Engin Altay, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada uluslararası hukuk literatürüne girecek bir ucube karar alındığını ileri sürdü. Mahkeme kararlarının meşruiyetinin, kamu vicdanındaki karşılığı kadar olduğunu dile getiren Altay, "Bu kararı meşru görmüyoruz. Bu karar talimatla alınmış, muhalefeti sindirmek, baskılamak, susturmak için alınmış bir karardır. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin ödüllendirildiği bir yargı sisteminden de adalet beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, yürütme eliyle Türk demokrasisinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığını öne sürerek, herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.

Ekonominin felç olduğunu ve ülkenin göz göre göre battığını savunan Altay, ülke borcunun bugün itibarıyla 5,5 trilyon liraya yükseldiğini söyledi. Altay, "Borcu olmayanlar da 'Yok' demesin. Bu borçtan herkese temiz 30-40 bin lira düşüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yakın tarihteki en zor Ramazan Bayramı'nı geçireceğini iddia eden Altay, "Ekonomik olarak en darda kaldığımız, demokrasimizin de çok tahrip edildiği bir bayrama giriyoruz. Kimse umudunu yitirmesin. Türkiye büyük bir ülkedir, Türk milleti demokrasiye aşıktır. Ne demokrasimizi ne emeklimizi ne garibanımızı feda edeceğiz." diye konuştu.

"Valinin merkeze çekilmesi, devlette çürümenin alametidir"

CHP Grup Başkanvekili Altay, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin seçime kendi adı ve logosuyla katılacağı yönündeki sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine Altay, "Ben de hayırlı olsun diyorum. Açıklamada, masa ile ilgili bir sorun olmadığını, masadaki partilerle azami iş ve güç birliğinin bundan sonraki süreçte sürdürüleceğini söyledi. Biz geçmişte seçime Millet İttifakı olarak girdik, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ayrıydı. Bunlar gene olacaktır. Formülasyon çok." değerlendirmesini yaptı.

Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Pazartesi günü, ayın 25'inde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti susturmak, sindirmek, bastırmak için sertleşecek; devlet imkanlarını biraz daha fütursuzca kullanacak; sindirme ve susturma politikasında sınır tanımayacak. Sayın Genel Başkanımız, kavganın tonunun sertleşeceği yaklaşımından hareketle demokrasiden yana olan herkese 'Kavgaya hazır olun. Cesaretiniz yoksa ardıma düşmeyin, varsa ardıma düşün.' çağrısı yapmıştır. Çağrı ne masaya ne örgütedir; demokrasiden yana olan herkesedir."

CHP'li Altay, başka bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği yönündeki söylemleri anımsatması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmek istese bunu çok açık şekilde yapacağını kaydetti. Bütün CHP'lilerin, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını arzu ettiğini dile getiren Altay, bu konuda takdirin, Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya ait olduğunu vurguladı.

Engin Altay, iktidarın asgari ücrete ara zam hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Sabır politikasından vaat politikasına geçmiş gibi görünüyorlar. Akılları sıra milleti böyle biraz oyalayabileceklerini düşünüyorlar." diye konuştu.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medya paylaşımının ardından Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğinin belirtilmesi üzerine Altay, "Valinin merkeze çekilmesi, parti devletinin Türkiye'de cisimleşmiş halinin açık bir işaretidir, devlette çürümenin alametidir. Eşinin bir konudaki değerlendirmesi yüzünden bir valiyi merkeze çekip cezalandırmak siyaseten ahlaksızlıktır, devlette çürümenin alametidir." dedi.