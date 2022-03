CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne karşı olmadıklarını belirterek "Günde 7 milyon TL, yıllık 2,5 milyar TL'yi köprüden geçmeyenler ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kaç lira zam geldi dün gece mazota, 1,5 lira. İşte böyle ödeyecek." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Zaferi'nin, bir devrin battığı, bir dehanın dünya tarih ve siyaset sahnesine adım attığı, neferinin şehit, ordusunun gazi olduğu, Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı büyük bir destan olduğunu söyledi.

Bugün açılışı gerçekleşecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin Altay, "Gerçekten bakıldığı zaman çok güzel bir köprü. Teşekkür de ederiz. Ama biz parlamentoyuz. Parlamento, milletin kör kuruşunun nereye, nasıl harcandığını denetlemekle görevli bir müessesedir. Öyle baktığımız zaman bugün açılacak olan çok güzel, iç açıcı, gurur verici köprünün çok da pahalı bir maliyetinin olduğunun da altını çizmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Feribotla Çanakkale Boğazı'ndan günlük ortalama 10-15 bin aracın geçtiğini ancak bu köprüye araç başına 15 avrodan günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini belirten Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş ücretleriyle ilgili bir müjde vereceğini ama sözleşmede bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Altay, geçiş ücretinde yapılacak olan indirimin Hazineden çıkacağını, firmaya, geçmeyen 30 bin araç için 7 milyon lira, yıllık 2,5 milyar lira ödeneceğini ileri sürdü.

Köprüye karşı olmadıklarını dile getiren Altay, "Günde 7 milyon TL, yıllık 2,5 milyar TL'yi geçmeyenler ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kaç lira zam geldi dün gece mazota, 1,5 lira. İşte böyle ödeyecek. Mazota, akaryakıta, benzine zam, zam, zam. Bu paralar nereye gidecek? İşte yap-işlet-devret ile iş yaptıkları müteahhitlere gidecek." diye konuştu.

"Daha çok verim almak için yapılması gerekenler belli"

Engin Altay, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak "Teşkilat şikayetçi. Bir polis memurumuzun 5 yaşındaki evladı liseyi bitirene kadar 4 ayrı vilayette, 4 farklı okulda okumak zorunda. Buna gerek var mı?" diye sordu.

Polis teşkilatından daha çok verim almak için yapılması gerekenlerin belli olduğunu kaydeden Altay, bunları, "görevde yükselmede ehliyet ve liyakat", "polis teşkilatı içindeki kamplaşma ve kutuplaşmaya son vermek", "3600 ek gösterge", "polis memurunun haftalık 84 saat olan mesaisinin düzenlenmesi" şeklinde sıraladı.

"Kurum ve kuralları yok saydın, ne oldu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün milletvekillerine "Biz yıka yıka geldik, siz de yıkın." dediğini iddia eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne demek bu, neyi yıka yıka geldin? Hiçbir şeyi yıkamazsın, tahrip edersin, örselersin ama devletin kurumlarını, kurallarını, geleneklerini yıkmak, senin boyunu aşar. Yıkmaya kalkarsan da altında kalırsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyorsun. Yıkma yap. Kurum ve kuralları yok saydın, ne oldu? Ekonomiyi batırdın, adaleti bitirdin, huzuru bozdun. Türkiye'de olan bu. 5 milyon sığınmacıyı, mülteciyi, adına ne derseniz deyin, Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına doldurdun, mahallede sokakta huzur kalmadı. Her mahallede bir asayiş sorunu var. Her parkta, her bahçede uyuşturucu sorunuyla anneler, babalar, mücadele ediyor."

-"Yarın önümüze gelip, ağlayıp sızlamayın"

Devlette ehliyetli, liyakatli, devletine ve bayrağına bağlı çok sayıda bürokrat olduğunu dile getiren Altay, "Devletine, bayrağına, milletine bağlı olan ehliyetli, liyakatli bürokratlarla dertleri var. Çünkü o ehliyetli bürokrat diyor ki 'Ben buna imza atmam. Burada peşkeş var, soygun, talan var.' Beyler ondan rahatsız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratları, "İmza atarken dikkat edin" diye uyardığını hatırlatan Altay, "Emir komuta ile imza atan bürokratlar, yarın önümüze gelip, ağlayıp sızlamayın. Gözünüzün yaşına bakmayız. Kuralsız, kaidesiz, devleti zarar ettirecek, Hazineyi birilerine peşkeş çekecek işlere, milletin kör kuruşuna göz dikenlerin işine yarayacak işlere lütfen imza atmayın. Attınız mı? Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Bunlar için yarın önümüze gelip ağlayıp sızlamayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Keşke düzelse, biz de size teşekkür etsek"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "asgari ücret" konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya Altay, "Bu arkadaşlarıma bir tavsiye, ben onlardan siyasette tecrübeliyim, bu tür konularda halkın sempatisini kazanacağız diye Erdoğan'dan sinyal almadan böyle vaatler verirlerse sonra yarın Erdoğan'a gidip görevden aflarını istemek zorunda kalabilirler." yanıtını verdi.

Asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini anlatan Altay, "Bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyaç var. Bu 4 bin 253 lira 1 Ocak'ta açlık sınırının üstündeydi. Şimdi asgari ücret açlık sınırının altında." dedi.

Vatandaştan gelen tepkiler üzerine düzeltileceğinin söylendiğini aktaran Altay, "O konular sizi aşar, boyunuzdan büyük laf etmeyin. Keşke düzelse, biz de size teşekkür etsek." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının ekonomik sürece bir dahli kalmadığını ileri süren Altay, "Merkez Bankası, kanunda yazılı görevlerin tümünü sorgusuz sualsiz Recep Tayyip Erdoğan'a terk etti. Merkez Bankası kağıt üstünde, rezervi de yok zaten. Rezervi de swaplardan dolayı kağıt üstünde. Merkez Bankasının kasasında 1 doları yok. Böyle Merkez Bankası olsa ne olur olmasa ne olur? Emir komutayla Merkez Bankası çalıştırılır mı?" diye sordu.