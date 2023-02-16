CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, deprem bölgesine, ikinci el giysi gönderilmemesini isteyerek, "Gönderecekseniz gidin temiz bir şey alın gönderin, sıfır iç çamaşırı, ped, çocuk bezi, hijyen malzemesi gönderin.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, deprem bölgesine, ikinci el giysi gönderilmemesini isteyerek, "Gönderecekseniz gidin temiz bir şey alın gönderin, sıfır iç çamaşırı, ped, çocuk bezi, hijyen malzemesi gönderin." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 11 gün geçtiğini anımsattı.

"Hükümetin deprem öncesi ihmali ve deprem sonrası beceriksizliğinin tabloyu ağırlaştırdığını" öne süren Altay, "Karşılanan, karşılanmayan, karşılanabilir olduğu halde karşılanmayan talepler var. Millet perişan, üşüyor, aç-açık, salgın hastalık riski de büyüyor. İnşallah bir salgın hastalık riskiyle ilgili de hükümetin kimi tedbirleri vardır." ifadelerini kullandı.

Afad'ın 2022 yılı performans raporuna göre, başkanlığın kadrosunda çok sayıda boşluk olduğunu ifade eden Altay, AFAD'ın 2020 Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı'nda öngörülen hiçbir şeyin 3 yıldır hayata geçirilmediğini iddia etti.

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2021'deki risk azaltma planında da bugün yaşananların yazıldığını ileri süren Altay, "Bu rapordan sonra 'Biz hükümet olarak Hatay'da, Kahramanmaraş'ta şu tedbirleri aldık' diyemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, AFAD'ın, beceriksizliğinin ötesinde, ne yapacağını bilmez bir halde olduğunu; CHP'li belediyelere, bazı sivil toplum kuruluşlarına "dur", AK Parti'li belediyelere, bazı sivil toplum kuruluşlarına "geç" dediğini savundu.

-"Üçüncü gün kör topal işe başladı"

CHP Grup Başkanvekili Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD'ın çalışanlarından, resmi ve gönüllülerinden Allah razı olsun. El uzatıyoruz AFAD'a. Bütün üstündeki şüphe ve şaibelere, üst yönetimindeki liyakatsizliğe rağmen 'gün polemik günü değil' diyorum. İlk gün zaten devlet yoktu, ikinci gün yarım yamalak bir devlet göründü, üçüncü gün kör topal işe başladı. Böyle bir felaket karşısında böyle olmamalıydı. Asrın felaketi mi, asrın beceriksizliği mi, liyakatsizliği mi? Asrın geç kalmışlığı da var, asrın felaketinin yanında."

Altay, yıkılan bina envanterinin, bazı sayılar açıklanmasına rağmen gerçek anlamda devletin elinde bulunmadığını öne sürdü.

Bölgedeki pek çok yerde elektriklerin kesik olduğunu, gıda sıkıntısı yaşandığını savunan Altay, şunları kaydetti:

"Allah aşkına bölgeye giyilmiş ikinci el giysi göndermeyin. Gönderecekseniz gidin temiz bir şey alın gönderin. Bunlar bölgede yol kenarlarına dökülmüş hatta ısınmak için yakılarak kullanılıyor. Hepimizin bu acıyı derinden hissettiğini biliyorum. Bölgede giysiden ziyade iç çamaşıra ihtiyaç var. Gönderecekseniz sıfır iç çamaşırı, ped, çocuk bezi, hijyen malzemesi gönderin. Şüphesiz koordineli bir şekilde kuru gıda, erzak, konserve... Bunların çok işe yarayacağını da düşünüyoruz."

Altay, AK Parti iktidarından sonra 6 kez imar affı çıkarıldığını, hiç mühendislik hizmeti almamış, zemin etüdü yapılmamış binalara af çıkarıldığını söyledi.

Ortak yayınla toplanan yardımlar

Cumhur İttifakı'nın yardım yapan bazı sivil toplum kuruluşlarını hedef gösterdiğini ileri süren Altay, "Millet senin AFAD'ına, Kızılay'ına güvenmeyip AHBAP'a yardım ediyorsa sen bu adamı niye hedef gösteriyorsun?" dedi.

Ortak yayınla dün gerçekleştirilen bağış kampanyasına katılan televizyonlara, ünlü isimlere, yardımda bulunan herkese teşekkür eden Altay, kampanyaya sivil katkının daha çok olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Merkez Bankasının karını 2 ay sonra Hazineye aktaracağını ancak nisanda aktarılacak bu karın bağış olarak gösterildiğini iddia eden Altay, devletin, bankaları aracılığıyla yapılan yardımı bir cebinden diğer cebine koyduğunu ifade etti.

Bağışların akıbetinin önemli olduğunu ve bu yüzden şeffaflık gerektirdiğini kaydeden Altay, "6 yaşında kumbarasını açıp 120 lira gönderen çocuğun parasının amacına ulaştığını denetlemek CHP'nin ve Sayıştayın namus borcudur." yorumunu yaptı.

"Çadır, konteyner gibi ürünlerde KDV yüzde 1'e indirilsin"

Altay, arama kurtarmada çalışan herkesin ödüllendirilmesini, bölgede yaşayanların doğal gaz, elektrik, su ve internet faturalarının silinmesini, bölgeden ayrılan öğrencilerin okul nakillerinin hızlandırılmasını, KYK yurtları yerine kamu misafirhaneleri ve otellerin kullanılmasını istedi.

İlk 3 gün yaşanan ihmal ve sorumsuzlukların faturalarının çıkarılması, istifa etmesi gerekenlerin istifasının alınması gerektiğini söyleyen Altay, bölgenin ıssızlaşmaması için teşvik tedbirlerinin alınmasını, işten çıkarma yasağı getirilmesini önerdi.

Altay, çadır, konteyner ve benzeri ürünlerde KDV'nin herkes için yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim tartışmalarının da bitmesini isteyen Altay, Türkiye'nin, yaraları hızla sararken, tarihinde yapılacak bir seçime de hazırlanacak kabiliyette olduğunu belirtti.