CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Ön yargıyla ve kutuplaşmayla bu işi götürmek istemiyoruz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yasama yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, ön yargı ve kutuplaşma yerine halkın güvenliği ve refahı için gelen kanunlara destek vereceklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yasama yılına ilişkin, "Şunu net söyleyeyim; ön yargıyla ve kutuplaşmayla bu işi götürmek istemiyoruz. Yani 'bize ne gelirse gelsin, muhalefet' değiliz. Bu halkın, ülkemizin iç ve dış güvenliği, insanların huzur ve refahı için gelen birçok kanuna geçen dönem olduğu gibi bu dönem de onay veririz." dedi.

Başarır, 1 Ekim Pazar günü başlayacak 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni yasama yılının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başarır, tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine başarılar diledi.

Parlamentoda ülkenin yararına olacak tüm çalışmaları destekleyeceklerini belirten Başarır, "Şunu net söyleyeyim; ön yargıyla ve kutuplaşmayla bu işi götürmek istemiyoruz. Yani 'bize ne gelirse gelsin, muhalefet' değiliz. Bu halkın, ülkemizin iç ve dış güvenliği, insanların huzur ve refahı için gelen birçok kanuna geçen dönem olduğu gibi bu dönem de onay veririz." diye konuştu.

"Artık Türkiye sert kavgaların, dövüşlerin olduğu, fikirlerin değil yumrukların konuştuğu bir meclisi istemiyor" ifadesini kullanan Başarır, özellikle ülkenin güvenliği ve huzurunu ön plana çıkaran yasalar ve görüşler olduğu zaman destekleyeceklerini vurguladı.

Yasama, yürütme ve yargının bağımsız olmasını ve birbirlerini denetlemesi gerektiğini dile getiren Başarır, parlamentoya gelecek tüm kanun tekliflerinin Meclis komisyonlarında hazırlanması, tartışılması ve ortak bir fikirle yasalaşmasını istediklerini söyledi. Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin bir çalışmanın konuşulduğunu anımsatan Başarır, şöyle konuştu:

"Bizleri ilgilendiren, konuşma süremizi, komisyon çalışmalarından araştırma önergelerine kadar düzenlenecek bu konularla ilgili Meclis'teki tüm grupların ortak iradesini ortaya koyması, Meclisin yasa yapma kalitesini ve çok sesliliğini arttırmak gerekir. Meclisin Türkiye'deki saygınlığını tekrar kazandırmak zorundayız. Bugün Meclis TV izlenmiyor. İnsanlar parlamentoya olan ilgilerini bir kenara bırakmışlar. Buraya olan ilgiyi hep beraber tesis etmek zorundayız. Yeni dönemde içtüzük değişikliği de yeni anayasa çalışması da gelebilir. Oturup hepsine bakarız. Doğru olanı, ülkenin yararına olana 'evet' deriz. Demokratik, çok sesli bir parlamentoyu, hepimizin konuşabileceği, insanları heyecanlandıran bir içtüzük gelirse 'evet' deriz. Ama bizleri susturacak, konuşma sürelerimizi sınırlandıracak, bir anlamda noter gibi davranmamızı sağlayacak bir teklife de 'hayır' deriz."

"Bireyi güçlendiren bir anayasa olmalı"

Başarır, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapabileceğini ancak bu konuda bir uzlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin halen bir darbenin ardından hazırlanan anayasayı kullandığının altını çizen Başarır, "Yeni anayasa yapılabilir ama bu konuda bir uzlaşma metninden bahsediyoruz. Türkiye'nin en az yüzde 90'ının 'evet' diyeceği bir anayasa olmalı. Özgürlükleri güçlendirmeli, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne önem veren bir anayasa olmalı. Bireyi güçlendiren bir anayasa olmalı. Eğer böyle bir anayasa gelecekse 'hayır' demeyiz, oturup çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, yeni anayasanın Anayasa Komisyonunda, Adalet Komisyonu ile üniversitelerin, baroların, hukukçuların da görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Yeni yasama yılında işçi, emekli, memur ve öğrencilerin sorunları, kadın cinayetleri, çevre sorunları, adil bir vergi sistemi ve uluslararası anlaşmalar gibi konuların uzun uzun tartışılmasını beklediklerini aktaran Başarır, "Bunlar gündemde olmalı. Halkın gündemiyle Meclisin gündemi örtüşmeli. Emekli 7 bin 500 lira maaş alıyor. Meclis açıldığı gün sabaha kadar çalışalım, bunu çıkartalım." dedi.

Ali Mahir Başarır, her yıl gerçekleştirdikleri yasama yılı öncesi hazırlık ve değerlendirme kampının bu yıl kurultay süreci nedeniyle 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.