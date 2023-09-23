CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Hiç kimse sayın Genel Başkanı suçlamıyor'

Haber: MELİS YILDIRIM / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Kongresi'nde; "Hiç kimse sayın Genel Başkanı suçlamıyor. Hatta, nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayıp İsmet Paşa ile devam eden Bülent Ecevit ile devam eden, hepsinin ortak özelliği dürüst, namuslu, bu ülkeyi seven insanlarsa sayın Kemal Kılıçdaroğlu da tarihteki onların yanında yerini alacaktır. Hiç şüphe yok bunda. Ama delege de bir irade ortaya koyacaksa, Edirne'den, Rize'den, Mersin'den, Hatay'dan, Diyarbakır'a kadar delegenin bir iradesi olacaksa hiç kimseyi de hedef göstermek ya da 'Parti bölünür mü' demek kimsenin haddi değildir" dedi.

CHP Mersin İl Olağan Kongresi, bugün Mersin'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Kongre'de söz alan CHP Grup Başkanvekili Başarır şöyle konuştu:

"'Niye birileri aday oluyor, neden kurultayda Genel Başkanı'nın karşısına çıkıyor' gibi bir cümle kullanma hakkına sahip değiliz. Sayın Bülent Ecevit 1957'de milletvekili olmuş, Çalışma Bakanlığı yapmış, çok önemli görevlere gelmiş ama 72'de İsmet Paşa'nın karşısından aday olmuş. Aynı şekilde Deniz Baykal. Çok genç yaşlarda milletvekili olmuş, Maliye Bakanı, Enerji Bakanı olmuş, SHP'de Genel Sekreter olmuş, Erdal İnönü'nün karşısına çıkmış. Kendisiyle yol yürümekten her zaman onur duyduğum sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Bey'den sonra grup başkanvekiliyken aday olmuş. Bunlar bizim partimizin demokrasiye, parti içi hukuka olan saygısının sonuçlarıdır. O yüzden, hiç kimse 'O niye aday, bu niye aday, o hain', hayır. Kimsenin buna hakkı yok arkadaşlar.

Grup Başkanımız, değerli yol arkadaşım, milletvekili olduğum günden itibaren her an yanımda oldu. En kötü günlerimde yanımda oldu. Daha önce milletvekilliği yaptığı için, grup başkanvekilliği yaptığı için tecrübelerinden yararlandım. Tabii ki çok kıymetli. Sayın Genel Başkan, hem onun döneminde Parti Meclis üyesi oldum hem de Grup Başkanvekili oldum, çok kıymetli.

Hiç kimse sayın Genel Başkanı suçlamıyor. Hatta, nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayıp İsmet Paşa ile devam eden Bülent Ecevit ile devam eden, hepsinin ortak özelliği dürüst, namuslu, bu ülkeyi seven insanlarsa sayın Kemal Kılıçdaroğlu da tarihteki onların yanında yerini alacaktır. Hiç şüphe yok bunda. Ama delege de bir irade ortaya koyacaksa, Edirne'den, Rize'den, Mersin'den, Hatay'dan, Diyarbakır'a kadar delegenin bir iradesi olacaksa hiç kimseyi de hedef göstermek ya da 'Parti bölünür mü' demek kimsenin haddi değildir. Belki daha başka adaylar çıkacak. Belki daha başka söylemlerde bulunacağız. Belki daha fazla eleştiri ortaya çıkacak. Ama bu kaliteyi, demokrasi kalitemizi, ona gölge düşürecek söylemlerden uzak durmalıyız. Ben televizyonları seyrediyorum, herkes CHP'yi konuşuyor, yandaş kanal konuşuyor, bizim dediğiniz kanallar konuşuyor, sürekli CHP konuşuluyor. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken CHP konuşuluyor. Herkes bu kurultayın sonucunda bir hikaye, kötü bir hikaye yaratmak istiyor. Hayır, bizim milyonlara olan sorumluluğumuz var. Yerel seçimler önemli, evet, Mersin'de durum iyi, Mersin'de oylarımız iyi, Mersin'de milletvekili sayısı arttı, bunu hep beraber yaptık. Ama Türkiye'nin her yeri Mersin değil maalesef. O yüzden, evet Mersin gibi olmalı sloganı güzel, doğru bir slogan. Korumamız gereken büyükşehirler var. Mersin'de almamız gereken ilçeler var. Bir kayıbın daha telafisi yok arkadaşlar.

Bu kurultay hepimizin bütünleştiği, yeni bir umudun doğduğu, yeni umutların ortaya çıktığı bir kurultay olmalı.

Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kazanacak il başkanıma, yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Kurultay delegelerine, seçilecek 26 tane kurultay delegelerine yüreklerinin sesini dinleyerek oy kullanmalarını diliyorum. Ne benim ne bir başkasının ne basının ne de Twitter'daki trollerin etkisinde kalmasın. Tarihimize baksın, 70 seçimlerine baksın, 89'a baksın, halkın ne istediğini bir an için gözünden geçirsin ve oyunu kullansın."