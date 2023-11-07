CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan sansür yasası eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin yarın 'sansür yasası'nı görüşeceğini hatırlatarak, "Bu yasadan sonra 33 gazeteciye soruşturma açıldı, 6 gazeteci gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı...Tolga Şardan niye tutuklandı ve 3 gün sonra serbest bırakıldı. Tolga Şardan'ın bilgisayarına, evindeki evraklara, bir gazetecinin mahremine el uzatıp onları almak istiyorlardı. Onları aldılar ve sonra bıraktılar" dedi. Başarır, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili mütalaasına ilişkin "5 sayfalık mütalaa yazacağına Anayasa'nın 153. maddesini 5 saniyede okusa bu durumu anlayabilirdi. Hiçbir yargı kurumu Anayasa'dan ve Anayasa Mahkemesi'nden daha büyük değildir" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, şunları söyledi:

"Hafta sonu 38. Olağan Kurultayımızı demokratik teamüller içinde büyük coşkuylave kıran kırana bir seçimle yaptık. Yeni Genel Başkanımız Özgür Özel oldu. Ben öncelikle partimize büyük hizmetler veren, dürüstlüğü, uzlaştırıcı kimliği ve onurlu duruşuyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ona olan vefamız, dün de bugün de yarın da devam edecek. Yeni genel başkanımızı CHP grubu adına bir kez daha kutluyorum. Hepimiz mutluyuz, umutluyuz.

"DAHA TEBRİK ETMEDEN ELEŞTİRİDE BULUNAN BAŞTA CUMHURBAŞKANI OLMAK ÜZERE BU HAREKETLERİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

Ayrıca Sayın Genel Başkanımızı, bizleri arayıp tebrik eden siyasi parti gruplarının başkanı, genel başkanları, başkan vekilleri ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Nazik bir tebriği, aramayı çok görüp daha tebrik etmeden eleştiride bulunan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu hareketleri de şaşkınlıkla karşıladığımı da söylemek istiyorum.

"BUNDAN SONRA TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Kurultay bitmiştir. Bundan sonra tarihi bir sorumluluğumuz var. CHP Genel Başkanlığı, o koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O koltuk devrimleri yaptı. Bu koltuk Türkiye Cumhuriyeti'ne sanayiden, kadın erkek eşitliğinden, harf inkılabından Medeni Kanunu'na kadar büyük devrimleri hediye etti. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasi ile taçlandırmak için mücadeleye başlayacağız."

Başarır, KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dikkat çekerek, "Bakan istifa etmeli. Eğer sen yüz binlerce öğrencinin barındığı yerde, son 1 ayda 10 tane asansör kazası oluyorsa, bir evladımız ölüyorsa, yemekten çocuklarımız zehirleniyorsa o koltukta oturma" dedi.

Başarır, Galatasaray- Fenerbahçe'nin oynayacağı süper kupa finalinin Suudi Arabistan'da olmasına tepki gösterdi. Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin 'sansür yasası'nı yarın görüşeceğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu yasadan sonra bizim bildiğimiz 33 gazeteciye soruşturma açıldı, 6 gazeteci gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. Gerçekten bu yüzyılda utanç verici bir olay. Eğer Türkiye Cumhuriyeti basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 165'inci sıradaysa ve bu yasa çıkıyorsa ve Tolga Şardan tutuklanıyor ve 3 gün sonra serbest bırakılıyorsa diyecek sözümüz yok. Anayasa Mahkemesi umarım gereğini yapar, bu rezalete son verir. Tolga Şardan niye tutuklandı ve 3 gün sonra serbest bırakıldı? Tolga Şardan'ın bilgisayarına, bilgilerine, evindeki evraklara, gizli evraklara, bir gazetecinin mahremine el uzatıp onları almak istiyorlardı. Onları aldılar, bu benim görüşüm, ondan sonra da bıraktılar. Utanç verici bir olay" diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili mütaalasına da değinen Başarır, "5 sayfalık mütalaasında neden tahliye olmaması gerektiğini Yargıtay'a anlatmış. Oysa Yargıtay Başsavcılığı, 5 sayfalık mütalaa yazacağına Anayasa'nın 153. maddesini 5 saniyede okusa bu durumu anlayabilirdi. Ben Yargıtay'a, yüksek mahkemeye sesleniyorum. Hiçbir yargı kurumu Anayasa'dan ve Anayasa Mahkemesi'nden daha büyük değildir. Can Atalay'a özgürlük diyorum."