CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Barış Pehlivan'ın cezaevine gireceği kararını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevine gireceği kararını eleştirerek, hakimlere takdir hakkı verilmesinin masumiyet ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacakları görüşmenin dakikalar kala iptal edildiğini de söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 15 Ağustos'ta cezaevine gireceğini belirterek, "Ben buradan karar verecek infaz hakimine, Adalet Bakanı'na, adalete bir parça inancı olan hukukçulara sesleniyorum; bu yanlış bir karar. Hakime kimin cezaevine girip girmeyeceği, kimin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda takdir hakkı verirseniz, nasıl uygulandığını görürsünüz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Deniz Yücel, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etmek istediklerini, ancak görüşmenin dakikalar kala iptal edildiğini söyledi.

Tunç'u bizzat aradığını, durumu anlattığını ve randevu istediğini aktaran Başarır, "Çarşamba saat 12.00'de arkadaşlarımızla görüşebileceğini söyledi. Biz de o saatte Meclis'teki odamızda hazır olduk. 30 dakika kala randevu iptal oldu. Aslında yola çıkmış olsak Adalet Bakanlığının kapısında 6 milletvekili kapıya bakarak geri dönecektik. Bu olmadı." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Barış Pehlivan'ın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan dolayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını, 6 ay tutuklu kaldığını, daha sonra da cezasının onandığını, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak normal hayatına devam ettiğini anlattı.

Yeni infaz düzenlemesine işaret eden Başarır, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında bir dava daha açılan Pehlivan'a Bakırköy İnfaz Hakimliğinin bu hakkı vermediğini, gerekçe olarak da 2020'deki bir yasal düzenlemenin gösterildiğini söyledi.

Bu yasal düzenlemeyle, Kovid-19 salgını sebebiyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlananlar hakkında bir dava açıldığı takdirde hakime bir takdir hakkı getirildiğini dile getiren Başarır, bu maddeyi Anayasa'nın masumiyet karinesini ihlal edeceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürdüklerini, ancak oy birliğiyle bu talebin reddedildiğini kaydetti.

Başarır, "Bugün Barış Pehlivan özelinde bir gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı'na şunu söyledik; 'Hakimlere böyle bir konuda takdir hakkı veremezsiniz. Bu masumiyet ilkesine aykırıdır'." diye konuştu.

Barış Pehlivan'ın 15 Ağustos'ta cezaevine gireceğini hatırlatan Başarır, şunları söyledi:

"Ben buradan karar verecek infaz hakimine, Adalet Bakanı'na, adalete bir parça inancı olan hukukçulara sesleniyorum; bu yanlış bir karar. Hakime kimin cezaevine girip girmeyeceği, kimin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda takdir hakkı verirseniz, nasıl uygulandığını görürsünüz.

Ergenekon kumpasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Hasan Hüseyin Özese 10 yıl ceza alıyor. Nisan ayında o haklardan yararlanmak için başvuruyor, reddediliyor. Ama bir bakıyoruz, bugün tahliye ediliyor. Ergenekon gibi Türk hukuk tarihine kara leke olarak geçen FETÖ ile beraber bu ülkenin kahraman askerlerine, milletvekillerine, aydınlarına kumpas yapan bir hakim, 10 yıl ceza alıyor, o dışarıda; Barış Pehlivan cezaevine gidiyor."

Başarır, yasal düzenlemenin sakıncalarının ortaya çıktığını savunarak, Meclis'in bu konuda yeni düzenleme yapabileceğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan yeniden bir randevu talebi olup olmayacağı yönündeki soruya Başarır, "Eğer bir randevu verecekse benim talebim değil, bu nezaketsizliği düzeltmek adına kendisinin bir talebi olabilir. Biz, yurttaşlarımız, adalet, gazeteciler için buna rağmen gideriz, yüksünmeyiz ve kendisiyle görüşürüz." yanıtını verdi.